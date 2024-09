HAPAS có xứng đáng vị trí top đầu về túi xách?

Uy tín và chất lượng luôn là sự quan tâm hàng đầu

Cạnh tranh giữa thị trường phụ kiện thời trang đầy khốc liệt, từ những ngày đầu thành lập, HAPAS định vị mình là một thương hiệu luôn chú trọng vào chất lượng với từng chiếc túi được sản xuất tỉ mỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính bền lâu của sản phẩm.

Trải qua nhiều lần kiểm tra, thử nghiệm để lựa chọn được chất da PU cao cấp với những đặc tính nổi trội; đầu tư vào từng chi tiết nhỏ nhất; tiến hành quy trình duyệt sản phẩm kỹ càng trước khi cho ra ngoài thị trường; liên tục khảo sát thị hiếu người tiêu dùng... để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Không khó để bắt gặp những phản hồi tích cực về sản phẩm của khách hàng trên các trang thương mại điện tử.

Khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và xu hướng thời trang

Bánh xe thời trang luôn không ngừng di chuyển, mang tới những thay đổi nhất định về xu hướng thời trang. Không nằm ngoài cuộc chơi, HAPAS liên tục cho ra mắt các bộ sưu tập đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng không quên lồng ghép tính ứng dụng cho mỗi sản phẩm. Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, các sản phẩm thường xuyên được cập nhật về màu sắc, chất liệu, đem tới những sự lựa chọn phong phú cho khách hàng ở nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề.

Sự gắn bó với khách hàng và dịch vụ khách hàng

Khách hàng không chỉ chọn HAPAS vì sản phẩm, mà còn vì trải nghiệm dịch vụ khác biệt – từ cách đóng gói, giao hàng, cho đến dịch vụ hậu mãi tận tâm. Tại mỗi điểm chạm khách hàng, HAPAS đều nỗ lực mang tới những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Không ít khách hàng bất ngờ khi cầm trên tay sản phẩm của HAPAS với bao bì gần như tiệm cận với các thương hiệu thời trang cao cấp. Hay các dịch vụ liên quan đến bảo hành da 6 tháng, chính sách đổi trả sản phẩm...

Sự đồng hành của các nghệ sĩ nổi tiếng và influencers

Đánh dấu sự thành công của HAPAS không thể không nhắc tới việc hợp tác với các nghệ sĩ, influencers như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngọc Châu, Lucie - Tuấn Dương, Xoài Non... Nổi bật hơn cả là sự đồng hành của Hoa hậu Thùy Tiên với dự án ra mắt bộ sưu tập Pretty Normal - bộ sưu tập đánh dấu bước ngoặt về hành trình tái định vị thương hiệu của HAPAS. Lựa chọn đồng hành cùng người nổi tiếng, HAPAS như củng cố thêm vị thế của mình trên thị trường, hướng tới hình ảnh của một thương hiệu phụ kiện thời trang Việt đang nỗ lực từng ngày cho hành trình tạo ra trải nghiệm tích cực tới mỗi khách hàng.

Gặt hái được những thành tựu đáng chú ý

Không ngừng hoàn thiện chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng ở tất cả các điểm chạm thương hiệu, khai thác sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử... là lý do giúp HAPAS sở hữu được nhiều thành tựu đáng chú ý như đạt top 1 doanh số trên SHOPEE, top 1 doanh số trên TIKTOK SHOP, liên tục ra mắt các bộ sưu tập, bộ sưu tập mini và nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng... Phải kể tới bộ sưu tập Pretty Normal kết hợp với Hoa hậu Thùy Tiên, sold out trong vòng 15 ngày kể từ ngày mở bán; bộ sưu tập Silver Shine, sold out trong vòng 20 ngày kể từ ngày mở bán...

Bước ngoặt mới đánh dấu bằng sự kiện mới

Đánh dấu sự thành công nhất định, tháng 9 này, kỉ niệm sinh nhật 5 năm, HAPAS cho ra mắt 2 sản phẩm mới tiếp nối thành công của những mẫu thiết kế túi xách denim. Bên cạnh đó, những phiên MEGA LIVESTREAM cũng được diễn ra tại 2 sàn thương mại điện tử SHOPEE ( 8-9-10.9) và TIKTOK SHOP (20-21-22.9) với mức ưu đãi lớn nhất năm. Ngoài ra là những món quà tri ân, món quà kết hợp cùng các thương hiệu mỹ phẩm lớn như LA ROCHE POSAY.

Qua những yếu tố về chất lượng, uy tín, sự gắn bó với khách hàng và những thành tựu đạt được, HAPAS xứng đáng là một trong những thương hiệu túi xách Việt hàng đầu. Hành trình này chỉ mới bắt đầu, và HAPAS hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

HAPAS - Điều bình thường tươi đẹp!

