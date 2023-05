Hành trình tìm về bản ngã ẩn sau những tầng hương

1. Come Out - Hành trình tìm về bản ngã

Jillian Switzerland - thương hiệu nước hoa niche được sáng tạo bởi nhóm các nhà điều chế nước hoa hàng đầu thế giới và nhà hương lừng danh Châu Âu - Luzi nhanh chóng "hớp hồn" giới mộ điệu. Lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng "Whoever I Am" của hoạ sĩ đương đại đắt giá nhất Việt Nam - Lê Kinh Tài, các bậc thầy điều hương từ Jillian Switzerland đã chắt lọc hàng ngàn nguyên liệu tạo tác hương thơm duy bản Come Out, đẩy tính độc bản của sản phẩm vượt qua lằn ranh của thế giới mùi hương thuần tuý.

"Whoever I Am" là câu trả lời cho mỗi người về bản ngã: Ta là ai? Ta đã từng là ai? Ta sẽ là ai? Come Out đồng hành cùng chủ nhân ngược tìm về chính mình, lột tả tất cả những mưu cầu sâu thẳm bên trong mỗi cá nhân và phát tác tuyên ngôn bản thể độc nhất vô nhị. Come Out khắc họa rõ nét những chuyển biến trong tâm hồn của một con người từ sự cuồng nhiệt thuở ban đầu đến hiện thân của một linh hồn trưởng thành nhiều vết xước, cuối cùng là sự đào sâu vào tận cùng của cảm xúc với những phút giây sâu lắng khi quay về bên trong con người mình.

Với Come Out, hành trình tìm về bản ngã được khéo léo truyền tải qua hình thức và nghệ thuật kể chuyện bằng mùi hương đầy mê hoặc. Mở đầu với hương cam Neroli bung tỏa mạnh mẽ khắp không gian, mát xanh như tuổi trẻ, ngây ngô trong trẻo nhưng cũng đầy ắp niềm kiêu hãnh nhiệt thành tạo điểm chạm cho tầng hương thứ nhất bởi câu hỏi "Ta là ai?".

Tầng hương thứ hai kết nối bằng một chút chua nhẹ của trái cây nhiệt đới, Come Out bỗng nhiên trầm mặc giữa vườn hoa tĩnh lặng với nhài, mẫu đơn và hoa hồng phảng phất gợi nhắc những suy tư thâm trầm về việc "Ta đã từng là ai?".

Cuối cùng, câu chuyện khép lại bằng hỗn hợp xạ hương và rêu, gỗ, đưa tâm trí ta trở về với thiên nhiên thuần khiết, với nơi chốn bình yên mà nhìn rõ mình từ sâu bên trong, từ đó khai phóng tâm hồn, dẫn dắt ta qua từng mảnh ghép để trả lời câu hỏi quan trọng nhất "Ta sẽ là ai?".

Các chai nước hoa Come Out này phải được đóng gói tại Việt Nam để họa sĩ Lê Kinh Tài được tham gia trực tiếp vào giai đoạn hoàn thiện, đặc biệt là vẽ tay một số chi tiết. Chính vì thế mà sản phẩm đã đạt đến đỉnh cao tinh mỹ về kỹ thuật chế tác thủ công với nắp hít độc quyền bằng chất liệu zamak, chai thuỷ tinh được đánh bóng bằng tay và sử dụng ống bơm vô hình sản xuất theo công nghệ mới càng làm tăng giá trị cho từng tác phẩm nghệ thuật trên mỗi chai nước hoa.

2. Come Out đã có mặt tại Hà Nội

Sau 3 năm xây dựng chỗ đứng tại thị trường Sài Gòn, ngày 20/5 mới đây, Jillian Switzerland đã chính thức đổ bộ Hà Nội trong một Flagship Store đậm chất Thuỵ Sỹ, đặt trong một căn nhà Pháp cổ hơn 100 tuổi tọa lạc trên con phố Hàng Khay nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm. Trong lần ra mắt này, Jillian Switzerland mang thương hiệu nước hoa niche từ Thụy Sỹ đến gần hơn với người dân Thủ đô, giới thiệu những mùi hương mới mẻ, độc đáo và các bộ sưu tập nước hoa niche có khả năng thỏa mãn những "gu" mùi hương khó tính nhất với một mức giá dễ tiếp cận đến với cộng đồng Hà Nội.

Đặc biệt, nổi bật tại không gian Jillian Flagship Store là concept "chiếc-bàn-bay" cho phép ngăn trưng bày sản phẩm phía trên kết hợp cùng một hệ thống "kho" ở ngay phía dưới, thể hiện sự đa dạng của các mùi hương và sự kết nối giữa Jillian Switzerland với khách hàng, tái hiện một cách chân thực và gần gũi nhất về hình ảnh một xưởng điều chế nước hoa. Đặc biệt, chiếc bàn được thiết kế theo dạng lắp ghép lego với các module khác nhau nên hầu như không sử dụng đinh ốc, dễ tháo rời và di chuyển, tiết kiệm, tránh xả thải ra môi trường. Các hệ thống giá kệ, tủ quanh tường của flagship store được làm từ gỗ tái chế. Viếng thăm không gian này, khách hàng không chỉ được đắm mình trong hương thơm, mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới bí ẩn đằng sau nghệ thuật chế tác.

Từ hôm nay đến 04/06/2023, khi tham quan mua sắm tại Jillian Flagship Store Hanoi, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những ưu đãi:

Giảm 20% cho các sản phẩm nước hoa Jillian 50ml và tặng thêm 3 vial 2,5ml.

Giảm 20% cho các sản phẩm nước hoa Jillian 15ml.

Set discovery giảm 10%.

Jillian COME OUT 100ml giảm 5% + tặng nước hoa khô + sáp thơm trị giá 600.000VNĐ.

Khách mua hàng có tổng bill:

+ 2,5 triệu trở lên: 50 bill đầu tiên tặng nước hoa khô trị giá 350.000VNĐ.

+ 2,5 triệu trở lên tặng 1 set discovery 5 mùi nữ/nam (từ bill số 51).

+ 3,5 triệu trở lên tặng 1 set discovery 12 mùi.

Trở thành chủ nhân ngẫu nhiên của 1 trong 200 chai nước hoa Come Out riêng biệt và duy nhất trên thế giới tại Jillian Switzerland Flagship Store Hanoi - Nơi lưu giữ và lan tỏa những di sản mùi hương của Jillian Switzerland giữa lòng Hà Nội. Hãy đến và trải nghiệm ngay!

Chịu trách nhiệm phân phối bởi: Công ty TNHH Universal Care. Địa chỉ: Số 24 đường B2, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM.