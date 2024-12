Hành trình kết nối cảm xúc từ không gian thưởng nhạc quốc tế đến sân khấu biểu tượng tại The Global City

Chuỗi hoạt động chào năm mới với chủ đề "Be the celebration" nối dài từ SOHO’s Balcony Show, hoạt động trên tuyến phố Art Ave, trải nghiệm "Light up your story" đến đại nhạc hội countdown The Global Celebration đã mang đến một hành trình kết nối cảm xúc trọn vẹn, nơi mỗi người tham gia không chỉ khám phá những trải nghiệm độc đáo mà còn trở thành một phần của câu chuyện đầy cảm hứng.

Không gian thưởng nhạc đậm chất thành thị quốc tế

Không cần sân khấu hoành tráng, SOHO’s Balcony Show - chuỗi sự kiện âm nhạc độc đáo với âm nhạc chất lượng, hình thức trình diễn sáng tạo trên ban công, đường phố đã biến Art Ave trở thành không gian thưởng nhạc cao cấp ngay dưới thềm nhà SOHO, thu hút hàng trăm khán giả yêu âm nhạc mỗi cuối tuần.

Tiếp nối đêm nhạc thứ ba với nhiều cảm xúc khó quên, SOHO’s Balcony Show No.4 với chủ đề SOHO’s VIBE đã mang âm nhạc đường phố "chính hiệu" đến với Art Ave. Hàng trăm khán giả đã có dịp thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tái hiện không gian đường phố đa sắc màu tại các đô thị mang tính biểu tượng từ New York tới London.

Mở màn trong ánh sáng chào đón Giáng sinh, cặp đôi nên duyên nhờ âm nhạc CHICHA22 đã mê hoặc người xem bằng những giai điệu ma mị của một thứ âm nhạc tự do và bay bổng, qua những ca khúc tự sáng tác, hòa âm, phối khí như "Wake up", "Ta với nàng" và "Be like this".

CHICHA22 còn mang đến SOHO’s VIBE những lời bộc bạch chân tình, như một cái nắm tay kết nối với khán giả giữa không khí se lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm.

Saabirose - chiến binh nón vàng từ Rap Việt 2024, xuất hiện với chất giọng nội lực, flow độc lạ và màn trình diễn vũ đạo hấp dẫn. Nhỏ nhắn nhưng vô cùng thu hút, cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào, "nàng thơ xứ Huế" đã chiếm trọn mọi ánh nhìn và "chuốc say" khán giả bằng âm nhạc của mình.

Anh chàng rapper được mệnh danh là Battle King Phúc Du đến với Art Ave mang theo phong cách âm nhạc đặc trưng, pha trộn giữa "chất gang" gai góc là những câu chuyện đầy chiêm nghiệm.

Vẫn kể những câu chuyện đời thường như "Replay trên con Wave", "Next trên con Lexus" hay "Mẹ anh bán bánh mì", lần này, âm nhạc của Phúc Du đã thực sự được quay trở lại nơi nó vốn thuộc về và chạm đến trái tim của người nghe theo cách nguyên bản nhất. Trong không gian đường phố đậm chất nghệ thuật, âm nhạc của Phúc Du đã bộc lộ được hết sức sống vốn có của mình.

SOHO’s Balcony Show No.4 đã thực sự thể hiện được bản sắc, phong cách sống của cộng đồng cư dân tại SOHO: giàu năng lượng và khả năng sáng tạo không giới hạn.

Thông điệp kết nối cảm xúc trên sân khấu biểu tượng

Trước khi đến với tuyến phố Art Ave để hòa mình vào không gian lễ hội đậm chất thành thị quốc tế, ngay từ đường dẫn cao tốc Long Thành - Dầu Giây, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự xuất hiện của một khối LED lập phương khổng lồ ở phía trước khu nhà phố SOHO.

Mọi người sẽ càng tò mò hơn khi đến gần, những bức hình chân dung, những khoảnh khắc vui vẻ của cặp đôi, gia đình, hội nhóm được hiển thị hoành tráng và sắc nét trên màn hình LED đa chiều và có thể quan sát được ở mọi góc độ.

Khối LED lập phương độc đáo đó chính là sân khấu biểu tượng The Global Stage của sự kiện The Global Celebration sẽ diễn ra vào ngày 31/12 tại The Global City.

The Global Stage sẽ mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa đầy cảm xúc nhằm lan tỏa thông điệp "Light-up your story" trước thềm năm mới.

Đây là hoạt động cho phép người tham dự trải nghiệm ghi hình bản thân hoặc với bạn bè, người thân bằng camera 360. Hình ảnh này sẽ được hiển thị trên các mặt của màn hình LED khổng lồ, quy mô đến 608m2.

Nếu dừng lại một chút trên những con đường thênh thang ngập tràn mảng xanh của The Global City để chiêm ngưỡng The Global Stage, trong không khí của những ngày cuối năm, thông điệp "light up your story" sẽ nhẹ nhàng chiếm lấy dòng suy nghĩ của mỗi người.

Tại thời điểm mà người ta thường tổng kết lại những thành tựu sau một năm đã qua, The Global City mong muốn nhắc nhớ mọi người rằng hãy nhìn lại hành trình 365 ngày của mình một cách dịu dàng nhất. Và câu chuyện của mỗi người, dù thế nào đi nữa, vẫn rất quan trọng và xứng đáng được kể lại, được tôn vinh.

Hãy đến và trải nghiệm ngay, để khi ngước lên, bạn sẽ nhận thấy trên màn hình LED khổng lồ là hình ảnh của một người mà bố mẹ bạn mỗi ngày luôn nhớ đến, là một nửa không thể thiếu của ai đó và là một bản thể duy nhất không bị trộn lẫn trên thế giới này.

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, từ cư dân khu nhà phố SOHO, những du khách đang thong thả tận hưởng một buổi chiều tuyệt đẹp ở bãi diều, đang vui chơi ở City Park đến cả những người đang di chuyển trên cao tốc, đây sẽ là giây phút tỏa sáng của chính bạn. "Hãy nhớ rằng bạn chính là ngôi sao sáng nhất trong câu chuyện của chính mình" là thông điệp ý nghĩa để mọi người cùng chào tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới thật trọn vẹn.