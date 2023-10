Hành trình hoàn lương của "gái hư khét tiếng" Hollywood: 36 người tình, 1 cuộc hôn nhân và thiên chức làm mẹ ở tuổi 37

Mỗi khi nhắc tới danh sách những cô nàng nổi loạn, lắm tài nhiều tật của Hollywood, có lẽ Lindsay Lohan (LiLo) là cái tên đầu tiên bật ra trong tâm trí nhiều người thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu.

Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, LiLo thành công bước chân vào nền công nghiệp giải trí Mỹ từ khi mới 3 tuổi. Ở độ tuổi nói còn chưa sõi ấy, LiLo đã trở thành mẫu nhí của hãng Ford lừng danh, xuất hiện trong hơn 60 quảng cáo lớn nhỏ và trở thành "gương mặt thương hiệu" của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng.

Sao nữ sinh năm 1986 cũng nhanh chóng bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm. Năm 11 tuổi, LiLo "quậy" tưng bừng trên màn ảnh với vai chính trong The Parent Trap (Bẫy Phụ Huynh) - Bộ phim đưa tên tuổi LiLo tỏa sáng với vai trò diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định bản thân là một tài năng không đợi tuổi thông qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt nhất có thể kể đến Mean Girls (2004) - Bộ phim học đường kinh điển của màn ảnh xứ cờ hoa.

Lindsay Lohan trong The Parent Trap và Mean Girls - 2 bộ phim giúp cô khẳng định tài năng diễn xuất trời phú

Ở tuổi 18, LiLo đã bỏ túi gia tài phim ảnh và khối tài sản đồ sộ. Hình ảnh Lindsay Lohan tràn ngập trên mặt báo, truyền hình, áp phích quảng cáo và len lỏi đến cả phòng ngủ của không ít cô cậu học trò mới lớn.

Cú trượt dốc không phanh với những bê bối nghiện ngập và "mê cung tình ái" đầy tai tiếng

Cái giá của việc chạm đỉnh danh vọng khi còn quá trẻ là gì? Với Lilo, đó chính là sự soi mói quá đà của dư luận và việc bị so sánh với hàng tá nghệ sĩ cùng trang lứa, cũng như áp lực phải trở thành một ngôi sao toàn vẹn. Cô từng thẳng thắn thừa nhận: "Đừng mộng tưởng rằng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết. Hãy thử đứng ở vị trí của tôi xem áp lực lớn đến nhường nào".

Những áp lực ấy khiến Lindsay Lohan dần sa vào ăn chơi, nghiện ngập và bắt đầu có những bước đi loạng choạng trong sự nghiệp.

Cô hồn nhiên tự cho phép mình vắng mặt nhiều lần trên phim trường Georgia Rule, khiến những ngôi sao kỳ cựu như Jane Fonda hay Felicity Huffman phải chờ đợi. Chuyện nữ diễn viên Mean Girls đi muộn, bỏ quay, quên thoại… xảy ra trên phim trường như cơm bữa. Thay vì nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất, Lindsay Lohan "đốt" thời gian và tiền bạc vào những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Những hình ảnh này của Lindsay Lohan khiến công chúng vừa chán ngán, vừa xót thương cho một thần tượng từng là người xinh đẹp và tài năng nhất trong lòng mình

Lindsay Lohan bắt đầu chuỗi ngày vào tù ra tội của mình kể từ năm 2007. Ở tuổi 21, mỹ nhân Mean Girls bị còng tay về đồn cảnh sát vì gây tai nạn do lái xe khi say rượu. Cô trải qua chuỗi ngày cai nghiện rượu, rồi lại bị bắt vì gây tai nạn, tàng trữ cocaine và trở lại trại cai nghiện.

Chỉ trong 6 năm (từ 2007 đến 2013), LiLo từ "nữ hoàng tuổi teen" trở thành cái tên tai tiếng bậc nhất Hollywood. Và thay vì xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như vốn dĩ, Lilo lại "nhẵn mặt" ở đồn cảnh sát, trung tâm cai nghiện, nhà giam. Những bức ảnh phờ phạc, hốc hác vì chơi bời được chụp ở đồn cảnh sát khiến nhiều người không khỏi sửng sốt, tiếc nuối cho tài năng vốn có tương lai rộng mở.

Cùng với sự nghiệp chạm đáy, nhan sắc của "nữ hoàng tuổi teen" cũng lụi tàn, héo úa đến kinh ngạc. Ngay cả việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể "cứu" được vẻ ngoài đã bị chính LiLo tàn phá do thường xuyên nốc rượu và chất cấm.

Lindsay Lohan sau 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Đầu năm 2014, LiLo một lần nữa "tự tay quét sạch" những niềm xót thương ít ỏi còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ, khi để lộ ra một bản danh sách viết tay gồm 36 cái tên mà bản thân từng hẹn hò.

Theo tạp chí In Touch, LiLo đã liệt kê các chiến tích tình trường với nhóm bạn gái khi tụ tập tại khách sạn Beverly Hills vào ngày 30/1/2014. Tờ New York Daily News cho biết: "Lindsay Lohan đã cố gắng để gây ấn tượng với bạn bè bằng danh sách này và sau đó ném nó sang một bên". Các nguồn tin này cũng tiết lộ rằng thỉnh thoảng, nữ diễn viên còn phải tập trung suy nghĩ, nhớ xem họ là ai và hai người quen nhau vào thời điểm nào.

Trong số 36 cái tên, bên cạnh những người từng công khai mối quan hệ với Lindsay như Max George, Wilmer Valderrama, thì còn có những ngôi sao nổi tiếng tưởng như chưa từng chạm mặt nàng "gái hư": Zac Efron, Adam Levine, Justin Timberlake, James Franco, Colin Farrell, Evan Peters, Jamie Dornan…

Danh sách 36 người tình do tự tay Lindsay Lohan viết (Ảnh: Getty Images)

Sau khi "đánh úp" dàn sao nam Hollywood, dường như chẳng còn ai đặt niềm tin và hy vọng sẽ có ngày LiLo trở lại với hình ảnh như xưa.

Từ bỏ ánh hào quang để tự "cứu lấy" chính mình và cuộc hôn nhân kín tiếng, cùng thiên chức làm mẹ ở tuổi 37

Năm 2014, Lindsay Lohan quyết định về New York sống cùng gia đình. Cô lẳng lặng "biến mất" mà không đưa ra bất cứ lời thông báo nào cụ thể. Kể từ đó, cánh paparazi chỉ thi thoảng "chớp" được những hình ảnh của nữ diễn viên 8x. Theo nhiều nguồn tin, sau khi trở lại New York không lâu, LiLo đã chuyển tới xứ sở sương mù và cả các nước Trung Đông để sinh sống.

Có vẻ như chính cô cũng đã chán cuộc sống tai tiếng của mình trước đây và quyết định "ở ẩn".

Năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, LiLo đã bộc bạch: "Hiện tại, việc kinh doanh chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi không sinh sống ở Mỹ, nên không nhiều người biết về điều này, thật ra điều đó cũng tốt cho tôi. Khi còn sống ở Mỹ, tôi cảm thấy nhịp sống quá gấp gáp, hối hả. Giờ đây tôi không còn phải quan tâm tới tin tức mỗi ngày, tôi lựa chọn thứ tôi muốn xem và cách tôi muốn sống".

Tới năm 2021, nữ diễn viên nổi tiếng một thời bất ngờ thông báo trên Instagram cá nhân hình ảnh cô đã đính hôn với một người đàn ông. Được biết, đó là Bader Shammas - Một doanh nhân người Ả Rập.

"Tình yêu của em. Cuộc đời của em. Gia đình của em. Tương lai của em" - Lindsay Lohan viết trên Instagram cá nhân khi đăng tải bức ảnh đính hôn cùng Bader

LiLo quen Bader vào năm 2019 sau khi cô tới vùng Trung Đông định cư, tìm kiếm cuộc sống mới bình yên, khép lại quá khứ nhiều rắc rối. LiLo không tiết lộ quá nhiều về mối tình với người đàn ông này.

Trong một cuộc phỏng vấn với MC Howard Stern, Lilo chỉ gián tiếp nói về Bader khi miêu tả mẫu bạn trai cô mong muốn: "Tôi muốn hẹn hò với một chàng trai là doanh nhân - không có Instagram, không có mạng xã hội".

Bader Shammas là chàng trai đáp ứng mọi tiêu chí đó. Anh là một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bader sinh ra ở Kuwait, từng du học Mỹ và hiện làm trợ lý phó chủ tịch tại ngân hàng đầu tư Credit Suisse ở Dubai. Anh dùng Instagram nhưng để chế độ riêng tư.

Mùa hè năm 2022, cặp đôi tổ chức một hôn lễ "bí mật", không rình rang rầm rộ. Tới tháng 3/2023, Lindsay Lohan thông báo tin vui mang thai con đầu lòng và gọi đó là món quà tuyệt vời nhất mà hai vợ chồng có được.

Lindsay Lohan ở độ tuổi 37

Được biết, "thiên thần" của LiLo và Bader đã chào đời vào một ngày tháng 7/2023. Cặp vợ tiết lộ em bé có tên Luai và từ chối công bố thông tin và ngày sinh cũng như hình ảnh của con đầu lòng.

Vậy là sau nhiều thăng trầm trong cả sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, Lindsay Lohan cũng tự mình tìm lại và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, bình dị như bao người khác. Nhiều năm qua đi, những tai tiếng về nữ diễn viên tài năng một thời cũng dần lắng xuống.

Giờ đây, khi nhắc tới cái tên Lindsay Lohan, có lẽ cảm giác tiếc nuối trong lòng những người từng hâm mộ cô vẫn còn chút vảng vất, nhưng đồng thời, việc tự vực dậy chính mình để có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại cũng là một nỗ lực đáng được ghi nhận của nữ diễn viên 8x.