Hành trình đoạt giải cuộc thi sắc đẹp của mèo: Được chăm như em bé, tập thể dục mỗi ngày

Hồi tháng 11, vượt qua gần 100 thí sinh, chú mèo thuộc giống Maine Coon của anh Nguyễn Hoàng Đoan (sinh năm 1982, Hà Nội) đã đạt giải King - Best Male In Show (mèo đực đẹp nhất) tại giải vô địch mèo quốc gia Vietnam Cat Championship do hội Bảo vệ Động vật tổ chức tại Hà Nội. Để đạt thứ hạng cao, mèo của anh Đoan phải đáp ứng những tiêu chí của hội đồng giám khảo về giống, biểu cảm khuôn mặt, màu lông, tai, miệng, phản ứng, sức khỏe.