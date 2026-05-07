Hành trình của “Crack That Fan” từ không gian Queer đến sân khấu đại chúng

"Crack That Fan" bước ra sân khấu đại chúng

Nếu từng đi concert dạo gần đây, bạn có thể đã nghe thấy một âm thanh rất lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Không phải tiếng pháo tay, cũng không phải tiếng hò reo, mà là âm thanh phát ra khi hàng loạt chiếc quạt xếp được bật mở cùng lúc. Đó chính là "Crack That Fan", một khái niệm đang dần trở nên quen thuộc trong fandom Việt.

Gai Con cùng anh tài Thanh Duy cùng nhau tạo nên biển quạt tại concert ATVNCG.

Trong nhiều năm, tiếng "crack" khi một chiếc quạt bật mở đã là một phần quen thuộc trong các không gian biểu diễn mang màu sắc Queer. Ở đó, chiếc quạt không đơn thuần là phụ kiện, mà là một phần của tiết tấu, của phong thái, của cách chiếm lấy sân khấu trong một khoảnh khắc. Và rồi âm thanh ấy bắt đầu xuất hiện ở những nơi khác.

Từ các sân khấu mang tính cộng đồng, tiếng phẩy quạt bắt đầu xuất hiện tại concert, fan meeting và cả những sân khấu đại chúng quy mô lớn với hàng chục nghìn khán giả, nơi phần đông khán giả trẻ chưa chắc đã từng tiếp cận với không gian biểu diễn nguyên bản của nó. Dù bối cảnh thay đổi, hiệu ứng mà âm thanh này mang lại vẫn rất rõ rệt, đó là sự đồng bộ, phấn khích và nguồn năng lượng lan tỏa khi hàng nghìn chiếc quạt cùng bật mở theo nhịp điệu.

Quạt crack trở thành phụ kiện nổi bật tại concert.

Gần đây nhất, tại Gai Home Concert diễn ra ngày 26/04/2026, "Crack That Fan" gần như chiếm sóng và trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn. Trong những khoảnh khắc cao trào, khi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc quạt đồng loạt bật mở, âm thanh "crack" vang lên dứt khoát, tạo nên hiệu ứng vừa mạnh về thính giác, vừa ấn tượng về thị giác, khiến cả khán đài như cùng hòa chung một dòng cảm xúc.

Các video biển quạt nhận được tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.

Crack quạt trở thành ngôn ngữ biểu đạt mới

Tại Việt Nam, sự dịch chuyển văn hóa thú vị này không diễn ra theo cách ồn ào hay có chủ đích truyền thông rõ ràng. Trái lại, nó lan rộng theo cơ chế quen thuộc của fandom, được quan sát, lặp lại, biến tấu và dần trở thành một phần của trải nghiệm chung.

Hành trình ấy đi qua những điểm chạm cụ thể, nơi nghệ sĩ, sân khấu và các thương hiệu độc lập cùng thử nghiệm một ngôn ngữ biểu đạt mới. Trong đó, các màn trình diễn của Thanh Duy với phụ kiện quạt tay mang tính nhận diện rõ ràng, cùng sự xuất hiện nhất quán của những thiết kế đến từ FabulousMe, đã góp phần định hình những phiên bản sớm của crack quạt trên sân khấu đại chúng.

Người hâm mộ dùng quạt tay như một banner để cổ vũ.

Đồng thời, FabulousMe, một thương hiệu trẻ theo đuổi cách đưa yếu tố văn hoá vào đời sống hiện đại qua thời trang, cũng góp phần giúp quạt tay vượt khỏi vai trò ban đầu. Những thiết kế với màu sắc nổi bật, họa tiết giàu tính nhận diện và tinh thần cởi mở khiến sản phẩm này trở nên gần gũi hơn với thị hiếu khán giả trẻ, từ đó dễ dàng xuất hiện trong không gian concert.

Khi tần suất hiện diện ngày càng dày, hiện tượng này nhanh chóng vượt khỏi một cộng đồng cụ thể. Crack quạt lan sang nhiều fandom, mỗi nơi lại có biến thể riêng về màu sắc, thiết kế và cách sử dụng. Không khó để bắt gặp những "biển quạt" đồng loạt chuyển động tại các sân khấu có sự góp mặt của Jun Phạm và nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

Quạt vải FabulousMe được thiết kế riêng cho từng fandom.

Xuất phát từ những không gian mang tính đặc thù, nơi chiếc quạt gắn với văn hoá queer và lễ hội quốc tế, hình ảnh ấy đang dần trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm concert của giới trẻ Việt. Điều đáng chú ý không nằm ở bản thân vật dụng, mà ở cách một gesture đặc thù được tái định nghĩa, từ tín hiệu nội bộ của một cộng đồng, nó được sân khấu hoá, lặp lại và được fandom tiếp nhận như một hình thức cổ vũ mới, trực diện và giàu cảm xúc.

Khi đó, quạt tay không còn đơn thuần là một phụ kiện cổ vũ. Nó trở thành một tín hiệu nhận diện, một cách để khán giả hòa vào cùng một nhịp và tạo nên dấu ấn riêng. Và biết đâu, trong những concert sắp tới, giữa ánh đèn và âm nhạc, chỉ cần một tiếng phẩy quạt vang lên, người ta đã có thể nhận ra một "làn sóng" mới của fandom Việt đang hình thành.

