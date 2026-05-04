Choáng với profile “con nhà người ta”: Cô bé 13 tuổi gây sốt tại concert quốc gia 2026

Giữa dàn nghệ sĩ và sân khấu hoành tráng, cô bé vẫn kịp "chiếm spotlight" nhờ thần thái tự tin cùng vẻ ngoài sáng bừng đúng nghĩa.

Không để dân mạng tò mò lâu, các "camera chạy bằng cơm" nhanh chóng truy ra danh tính. Và đúng như dự đoán, điều khiến người ta bất ngờ không chỉ là ngoại hình, mà còn là một chiếc profile chuẩn "con nhà người ta trong truyền thuyết" – thậm chí còn vượt xa tưởng tượng.

Cô bé đang khiến dân mạng "truy tìm info" ấy chính là Trần Phương Loan - sinh năm 2013 , hiện là học sinh lớp 7A6, Trường Trung học cơ sở Tiên Dương Phúc Thịnh Hà Nội. Ở độ tuổi 13 khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang làm quen với việc cân bằng giữa học tập và sở thích cá nhân thì Phương Loan đã sớm xây dựng cho mình một "bảng profile" dày dặn đáng kinh ngạc. Không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài sáng sân khấu, cô bé còn khiến người ta phải trầm trồ khi liên tục ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật đến học tập. Nói không quá, những gì Phương Loan đạt được ở thời điểm hiện tại chính là phiên bản "con nhà người ta" mà nhiều người vẫn hay nhắc tới – nhưng lần này là hoàn toàn có thật.

Không chỉ đơn thuần là một gương mặt xinh xắn, Phương Loan còn sớm ghi dấu ấn tại các sự kiện tầm cỡ. Cô bé từng góp giọng trong ca khúc thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tại chương trình A80 – một sân khấu quy tụ nhiều nghệ sĩ và tiết mục ý nghĩa. Đáng chú ý hơn, Phương Loan còn được lựa chọn biểu diễn và trực tiếp đại diện thiếu nhi cả nước diễn và đón thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại mùa thu 2025. Những trải nghiệm này không chỉ cho thấy sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu mà còn phần nào chứng minh năng lực nổi bật của cô bé trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

Chưa dừng lại ở những dấu ấn trước đó, Phương Loan tiếp tục ghi điểm khi trở thành đại diện thiếu nhi cả nước tham gia biểu diễn và đón phó thủ tướng chính phủ, phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch thành phố Hà Nội, và đại sứ quán các nước tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề truyền thống 2025 – sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao cùng các đại sứ quốc tế. Xuất hiện trong một không gian mang tính đối ngoại và văn hóa như vậy, cô bé vẫn thể hiện sự tự tin, chỉn chu và thần thái không hề lép vế. Ở tuổi 13, việc được góp mặt và đảm nhận vai trò ý nghĩa tại những sân khấu tầm cỡ như thế này thực sự là trải nghiệm mà không phải ai cũng có được.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Phương Loan cho thấy sự linh hoạt hiếm thấy khi không đóng khung mình trong một vai trò cố định. Từ ca hát, diễn xuất cho đến trình diễn thời trang, cô bé đều thể hiện trọn vẹn với phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Phương Loan từng diễn trong OST Mưa đỏ, đồng thời tham gia diễn xuất trong các dự án như phim Hoa sữa về trong gió, Sao cổ tích… và ghi dấu ấn nhờ lối thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc, không hề gượng gạo dù còn rất trẻ.

Không dừng lại ở đó, Phương Loan còn vinh dự góp mặt trong đội ngũ diễu binh, diễu hành và tham gia biểu diễn văn nghệ tại A80, để lại những dấu ấn vô cùng đậm nét.

Trên sàn runway, Phương Loan lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác: linh hoạt, sắc sảo và biến hóa không giới hạn như một "tắc kè hoa" thực thụ. Từ những bước catwalk đầu tiên đến thần thái trình diễn, cô bé đều toát lên sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi của mình. Phương Loan từng sải bước catwalks tại AquaFina Vietnam International Fashion Week và nhiều lần đảm nhận vị trí vedette trong các show diễn lớn – một dấu ấn đáng nể mà không phải mẫu nhí nào cũng có cơ hội chạm tới.

Không chỉ hoạt động sôi nổi, bảng thành tích của Phương Loan cũng khiến nhiều người phải "đứng hình" vì độ dày và tính đa dạng. Cô bé từng giành giải nhất nhảy hiện đại tại Festival Nghệ thuật Quốc tế 2023, tiếp đó là Giải Nhì Giai điệu tuổi hồng huyện Đông Anh. Không dừng lại ở đó, Phương Loan còn lọt Top 15 Chung kết Siêu mẫu nhí toàn năng 2024 và góp mặt tại Chung kết Tài sắc nhí Việt Nam 2025. Bên cạnh các giải thưởng, cô bé còn được tin tưởng lựa chọn làm Đại sứ truyền thông do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, đồng thời đảm nhận vai trò Đại sứ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025 và được nhiều nhà thiết kế lựa chọn là gương mặt fisr face veddett của nhiều show thời trang danh tiếng

Điều khiến nhiều người càng ấn tượng hơn là dù lịch hoạt động nghệ thuật dày đặc, Phương Loan vẫn giữ vững phong độ học tập đáng nể. Tại trường, cô bé không chỉ đạt thành tích xuất sắc mà còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, lớp phó một cách gương mẫu, năng nổ trong các phong trào nhà trường cũng như trong học tập. Sự chỉn chu trong học tập cùng tinh thần trách nhiệm cao đã giúp Phương Loan trở thành hình mẫu "vừa học giỏi vừa đa tài" mà nhiều phụ huynh và bạn bè nhắc đến.

Bước sang năm 2026, Phương Loan tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của mình khi vinh dự trở thành đại diện thiếu nhi cả nước góp mặt tại concert quốc gia tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình. Đứng trên một sân khấu quy mô lớn, mang ý nghĩa đặc biệt và thu hút hàng nghìn khán giả, cô bé không chỉ thể hiện tài năng mà còn cho thấy bản lĩnh và sự tự tin vượt xa độ tuổi – một cơ hội mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Sở hữu visual nổi bật sáng sân khấu, khả năng biến hóa ở nhiều lĩnh vực cùng bảng thành tích dày dặn, Phương Loan còn ghi điểm bởi sự lễ phép và thái độ làm việc chỉn chu hiếm thấy ở độ tuổi 13. Không khó hiểu khi cái tên Trần Phương Loan đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ và định hướng như hiện tại, cô bé được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa và sớm trở thành một gương mặt đáng chú ý trong thời gian tới.