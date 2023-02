Hành trình chứng minh The Chill Fest là chuỗi sự kiện chất bậc nhất dịp cuối năm!

Chuỗi sự kiện "The Chill Fest: Runway To New Year" tại 4 thành phố lớn trong năm 2022 đã khép lại đầy cảm xúc. 4 sự kiện, hơn 100.000 người tham dự, 35 nghệ sĩ, 30 thiết kế từ BTS Chill Inside Out. Những "con số biết nói" này đã gói gọn sự đầu tư tâm huyết từ BTC và sự hưởng ứng nhiệt tình từ tất cả khán giả tham dự.



Sau sự kiện mở màn cực kỳ bùng nổ tại Nha Trang, The Chill Fest đã tiếp tục hành trình của mình với các sân khấu tiếp theo tại Hà Nội vào đêm giáng sinh và kết thúc ấn tượng với sân khấu countdown tại hai đầu cầu Quy Nhơn và Vũng Tàu. Không chỉ vậy, The Chill Fest còn mở ra năm mới cực Chill với sân khấu tân niên đặc biệt ngay tại TP Vũng Tàu.

Giới trẻ đổ xô đến tham dự sự kiện The Chill Fest tại Hà Nội

Rất "chiều lòng" khán giả khi liên tục tổ chức vào những dịp lễ lớn cuối năm, The Chill Fest được giới trẻ khẳng định là sự kiện không thể bỏ qua. Khi các bạn trẻ cần một không gian để chill, để tận hưởng, để "quẩy" hết mình cùng bạn bè cũng là lúc The Chill Fest xuất hiện. Sự kiện còn quy tụ dàn nghệ sỹ đỉnh cao với những màn trình diễn chất lượng, khiến tất cả khán giả không ngừng nhún nhảy, phiêu theo điệu nhạc khi những bài hát hot nhất 2022 vang lên.

Catwalk trên không - Vertical catwalk tại The Chill Fest.

Những màn catwalk trên không (vertical catwalk) trình diễn những thiết kế từ BST Chill Inside Out của NTK Võ Công Khanh là một điểm sáng ấn tượng của The Chill Fest. Sự phóng khoáng hiện đại, phù hợp với giới trẻ được khơi gợi, truyền cảm hứng từ 30 bộ trang phục lấy cảm hứng từ tinh thần Chill sảng khoái, lựa chọn sắc xanh làm chủ đạo,

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện cũng đánh dấu bước chuyển mình đột phá của chuỗi sự kiện The Chill Fest và nhãn hàng Bia Saigon Chill. Không chỉ thành công trong việc tạo ra sân khấu âm nhạc thời trang độc đáo, lan tỏa được tinh thần mới mẻ, cá tính đến giới trẻ, The Chill Fest còn mang đến các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn ngay tại sự kiện.

Tuy chỉ là hoạt động bên lề của chuỗi sự kiện nhưng các booth trải nghiệm của The Chill Fest lại khiến giới trẻ vô cùng thích thú. Hiếm có sự kiện nào mà các bạn trẻ có thể make up, làm tóc, làm nail và cả dán hình xăm ngay tại chỗ, tạo cơ hội cho giới trẻ thử nghiệm phong cách mới, bung xõa hết mình với những cuộc vui. The Chill Fest rất biết cách chấm phá những điểm nhấn nhỏ nhưng để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, loạt KOLs tham dự sự kiện như ca sĩ Sơn Thạch, Tiktoker Lê Bống, Neyun cũng rất hào hứng trải nghiệm các hoạt động mới mẻ này. Tại booth trải nghiệm, dàn KOL nhiệt tình giao lưu, tương tác với fan khiến không khí sự kiện vui vẻ và nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

TikToker Lê Bống tại khu trải nghiệm làm nail của The Chill Fest.

TikToker Neyun tận hưởng không khí sôi động tại The Chill Fest

The Chill Fest đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu "Sải bước Chill, Mở năm Chill" này khi cùng các bạn trẻ khép lại năm cũ, mở ra năm mới với một tinh thần hứng khởi ngập tràn năng lượng tích cực.

