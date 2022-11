"Hạnh Phúc Máu": Dược sĩ Tiến thử sức với vai tâm lý nặng đô đầu tiên trong sự nghiệp

Hạnh Phúc Máu là dự án điện ảnh đầu tay đầy tâm huyết của Dược sĩ Tiến và Á quân Gương Mặt Điện Ảnh 2018 Phạm Huỳnh Hữu Tài đồng sản xuất. Với thể loại giật gân - kinh dị kết hợp yếu tố tâm linh, Hạnh Phúc Máu xoay quanh những bí mật kinh hoàng và một đức tin kỳ lạ đã chi phối toàn bộ gia tộc Vương Đình.



Nhân vật Vĩnh An trong Hạnh Phúc Máu đánh dấu lần "lấn sân" điện ảnh của Dược sĩ Tiến. Với sự trau chuốt từ lời thoại đến sự "nhập" vai, Dược sĩ Tiến khiến khán giả không khỏi "nổi da gà" với những phân đoạn mà anh xuất hiện.

Một tạo hình "hoàn hảo"

Vĩnh An (Dược sĩ Tiến) ở phần mở đầu của Hạnh Phúc Máu là một chàng trai "10 điểm". Đầu tiên, con trai bà Phương (NSND Kim Xuân) thu hút với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Anh thường xuất hiện với trang phục đơn giản là gile mặc cùng sơ mi, gây ấn tượng với giọng nói trầm ấm và hành động dịu dàng.

Nhân vật của Dược sĩ Tiến ứng xử với mọi người bằng thái độ từ tốn, luôn tạo cho khán giả cảm giác an toàn giữa mạch phim căng thẳng. Vĩnh An cũng là người duy nhất thể hiện thái độ kính trọng với chị cả Kim Thiện (Trang Trần), thương cảm cho bất hạnh của Vọng Nam (Tuyết Quyên), đồng thời luôn cảm thấy ân hận vì từng vô ý gây ra lỗi lầm với Thái Phong (Hữu Tài).

Vĩnh An còn thể hiện rõ mình là một người thông minh. Nhân vật này luôn biết cách xoa dịu sự tức giận của bà Phương, anh hiểu rõ ý muốn của mẹ và cố gắng tìm mọi cách để chiều lòng bà. Chính Vĩnh An cũng là người nhìn ra được những ‘sơ hở’ của những người khác và khéo léo vạch trần kế hoạch của họ, cho thấy rõ ý thức mang lại bình yên, thịnh vượng của người "làm chủ" gia tộc Vương Đình.

Là một du học sinh từ Mỹ trở về, Vĩnh An được bà Hà Phương tin tưởng giao trọng trách cai quản dòng tộc. Anh luôn nhận được nhiều đặc quyền, từ việc xuất hiện bên cạnh, bàn bạc với bà Phương cho đến việc đưa ra những quyết định quan trọng khác. Với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" cùng những định kiến của gia tộc Vương Đình, sự có mặt của Vĩnh An nghiễm nhiên trở nên đáng giá: là một người đàn ông trẻ có đạo đức, có tư duy và có quyền lực.

Vai diễn đầu tiên đầy đầu tư

Đằng sau vỏ bọc của một người đàn ông hoàn hảo Vĩnh An, chính là những nỗ lực đáng ghi nhận của Dược sĩ Tiến trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Với một vai diễn tương đối "nặng đô" về tâm lý, Dược sĩ Tiến thành công trong việc "nuôi" tính cách nhân vật, thể hiện qua phong thái điềm tĩnh từ đầu cho đến cuối phim - sau khi đã trải qua một loạt cú twist.

Trai đẹp 8X thể hiện khá trọn vẹn ánh mắt vô cảm, không để lộ bất kỳ cảm xúc hay mong muốn rõ ràng nào dù gia tộc liên tiếp xảy ra những cái chết thương tâm. Bên cạnh đó, Vĩnh An nói rằng mình ám ảnh day dứt với việc từng hủy hoại cuộc đời của Thái Phong. Song, chính anh là người bỏ em trai mình đi du học và đẩy mọi sự "đối đầu" lên đến đỉnh điểm.

Dược sĩ Tiến cũng khiến người xem thương cảm khi vào vai nạn nhân bị chi phối bởi đức tin kỳ lạ. Ánh mắt đờ đẫn và sự sợ hãi bộc lộ rõ trên khuôn mặt của người được chọn kế thừa gia tộc Vương Đình. Bên cạnh đó, những phân đoạn cao trào đòi hỏi sự giằng xé nội tâm quyết liệt cũng khiến người xem không khỏi bất ngờ. Những thước phim Vĩnh An bị áp lực tâm lý và liên tục gào thét "Mẹ anh đâu" tạo nên một mở đầu ấn tượng cho sự nghiệp diễn xuất của Dược sĩ Tiến.

Đặc biệt, những cảnh hành động "bầm dập" trong phim cũng trở thành thử thách lớn đối với lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh của Dược sĩ Tiến. Anh phải thực hiện những pha rượt đuổi cam go trong bóng tối, chạy trốn khỏi sự quan sát của hung thủ cũng như nỗ lực tìm ra manh mối để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Ở phân đoạn giằng co dữ dội với Thái Phong ở vũng bùn vào lúc nửa đêm, Dược sĩ Tiến tự mình "đón nhận" cơn thịnh nộ của đối phương. Sự đau đớn đến tê dại bởi những cú đánh "trời giáng" thể hiện rõ trên gương mặt Vĩnh An cũng đồng thời là cảm xúc thật của Dược sĩ Tiến khi thực hiện phân cảnh này.

Qua vai diễn Vĩnh An trong Hạnh Phúc Máu, Dược sĩ Tiến cho thấy nhiều khía cạnh hơn cả những sự đầu tư ‘khủng’ cho dự án này. Đó là nỗ lực nhập vai chỉn chu, là sự đam mê yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật và thái độ tôn trọng, luôn muốn đem đến cho khán giả yêu phim những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Hạnh Phúc Máu kể về cuộc đời của bà Hà Phương (NSND Kim Xuân) và câu chuyện gia tộc Vương Đình với một đức tin lạ vận hành niềm tin, sự thịnh vượng của gia tộc. Vào sự kiện quan trọng của gia tộc hàng loạt thảm kịch xảy ra khi gia tộc này bị tà thần "Ơn trên" trừng phạt... Sự thật trần trụi về những người chung một dòng máu nhưng khác cuộc đời dần được phơi bày.

Phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu được thực hiện bởi cặp đôi Nhà sản xuất - Biên kịch kiêm diễn viên Dược sĩ Tiến và diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài. Phim do DST Entertainment sản xuất.

Hạnh Phúc Máu hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.