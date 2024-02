Hành khách "khóc ròng" vì chuyến bay về Vinh, đáp ở… Nội Bài

Sáng 2-2, phản ánh đến Báo Người Lao Động, chị V.H, ngụ TP HCM, cho biết đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chị vẫn đang trên… xe khách từ Hà Nội về Vinh (Nghệ An) sau khi vạ vật ở sân bay Nội Bài từ rạng sáng.

Theo lịch trình, chị V.H mua vé máy bay về quê đón Tết chặng TP HCM - Vinh khởi hành lúc 1 giờ sáng nay, dự kiến hạ cánh 3 giờ.

"Khi xuống sân bay, cả đoàn khách mới biết máy bay hạ cánh xuống… Nội Bài, thay vì sân bay Vinh như lịch trình ban đầu. Lúc đó Bamboo Airways mới thông báo do thời tiết xấu, bất khả kháng nên máy bay không thể đáp được ở sân bay Vinh. Hãng hỗ trợ mỗi hành khách 250.000 đồng tiền đi xe khách về lại Vinh" - chị V.H kể.

Sương mù dày đặc khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh đúng lịch trình vào sáng nay ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Phan Công

Theo ghi nhận, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không bị chậm, hủy chuyến hoặc đáp ở sân bay khác. Chị Đào Ngọc, ngụ TP HCM, cho biết trước khi khởi hành chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội vào sáng 2-2, cũng do Bamboo Airways khai thác, hãng đã thông báo thời tiết xấu không thể đáp ở Hà Nội và sẽ phải đáp ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng).

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bamboo Airways, cho biết việc phải hạ cánh ở sân bay khác là sự cố bất khả kháng do thời tiết sáng nay ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có sương mù, thời tiết xấu, mong hành khách thông cảm.

Hành khách vật vạ ở sân bay Nội Bài lúc 3 giờ sáng

Bamboo Airways giải thích trước tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, buộc hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đi/đến tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội) và một số sân bay khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

Trong thông tin mới nhất, Vietnam Airlines thông báo đã phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của sương mù tại Miền Bắc và Miền Trung

Cụ thể, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), để bảo đảm an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng 2-2.

Có 8 chuyến bay từ TP HCM đi Vinh và 1 chuyến bay từ TP HCM đi Thanh Hóa, Huế cũng bị chậm giờ cất cánh.

Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị ở Hải Phòng hoặc Đà Nẵng, đợi thời tiết tốt hơn. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn.

Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay.