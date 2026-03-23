Hành động bất ngờ của Văn Toàn trong đám cưới MC Mù Tạt

Ngày 22/3, hôn lễ của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy được tổ chức tại Hà Nội trong không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Ngày vui của cả hai quy tụ đông đảo bạn bè thân thiết là nghệ sĩ và cầu thủ nổi tiếng, tạo nên bầu không khí vừa gần gũi vừa náo nhiệt.

Đến màn tung hoa cưới, đông đảo bạn bè chưa "chốt đơn" đã cùng lên sân khấu để chờ "vía hạnh phúc" từ cô dâu. Sau giây phút hồi hộp, cuối cùng Văn Toàn chính là người giành được bó hoa cưới. Nam cầu thủ rất biết chọn vị trí khi đứng ngay ở hàng đầu và chỉ cần chờ Huyền Trang tung hoa là liền nhanh như chớp giật lấy.

Ngay khi vừa nắm chắc bó hoa trong tay, Văn Toàn liền thoát khỏi vòng vây như sợ bị giành lại. Nhìn nét mặt hớn hở của Văn Toàn, hội bạn phía dưới vỡ òa trong tiếng reo hò nhưng không quên nhắc nhở nam cầu thủ khi đã bắt được hoa thì phải sớm thông báo tin vui.

Khác với hình ảnh lầy lội ở lễ cưới tại quê nhà của Đức Huy hôm 14/3, Văn Toàn xuất hiện trong đám cưới tổ chức tại Hà Nội với diện mạo bảnh bao. Nam cầu thủ mặc bộ suit tối màu, làm tóc khá kỹ. Nguyên nhân khiến Văn Toàn chỉn chu hết cỡ là do được Huyền Trang và Đức Huy giao nhiệm vụ đặc biệt: cầm hộp nhẫn và mang vào lễ đường.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Văn Toàn ngại ngùng nhưng không quên bước đi cẩn thận, tập trung cao độ, thậm chí còn có phần căng thẳng hơn cả nhân vật chính. Sự nghiêm túc hiếm thấy này của Văn Toàn nhanh chóng khiến dân mạng thích thú, bởi trước đó anh vốn nổi tiếng với hình ảnh hài hước, lầy lội trong hội bạn thân cầu thủ.

Sau khoảnh khắc bắt hoa cưới được chia sẻ, nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng mong Văn Toàn cũng sẽ sớm "chốt đơn".

MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) sinh năm 1993, quê ở Phú Thọ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bản tin và chương trình dành cho giới trẻ của VTV, từ phong cách dẫn dắt náo nhiệt đến hình ảnh năng động, hiện đại. Sau nhiều năm độc thân, nữ MC xinh đẹp đã có đám cưới lãng mạn bên cầu thủ Đức Huy. Cặp đôi có hơn một năm gắn bó trước khi về chung nhà.

Lễ cưới của MC Mù Tạt và Đức Huy diễn ra trong không khí ấm áp. Nhiều gương mặt đình đám như NS Quang Thắng, ca sĩ Hoàng Tôn, JayKii, Bùi Duy Ngọc, MC Thái Dũng và hội cầu thủ nổi tiếng: Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Toàn,...

Đứng trên sân khấu, nữ MC VTV nghẹn ngào thừa nhận giữa họ chưa bao giờ có một lời tỏ tình hay hứa hẹn chính thức. "Chúng mình đến với nhau không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau trên một đoạn đường với tư cách là người thương", Huyền Trang chia sẻ. Cô cho biết khởi đầu của cả hai gặp không ít trắc trở và bản thân cô vốn là một người con gái cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ. Tuy nhiên, chính sự thẳng thắn, hiếu thảo và tình nghĩa của Đức Huy đã dần xoá bỏ mọi rào cản.