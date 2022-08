Hàng triệu viên thuốc điều trị COVID-19 tồn kho sẽ xử lý ra sao?

Nguồn tin riêng của Tiền Phong ngày 15/8 xác nhận, hiện các doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất thuốc kháng virus Mulnopiravir đang tồn kho lên đến khoảng 5 triệu viên thuốc này. Điều đáng nói, số thuốc Mulnopiravir này sắp hết hạn theo hồ sơ đăng ký.



Trước đó, vào tháng 2/2022, sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà, thuốc Mulnopiravir đã được Bộ Y tế cấp phép cho 3 đơn vị sản xuất trong nước, gồm: Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm, Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar và Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam.

Trong hồ sơ cấp phép, thuốc Molravir 400 có hàm lượng Molnupiravir 400 mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng do Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất. Trong khi Movinavir có hàm lượng 200 mg Molnupiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar sản xuất, còn Molnuporavir Stella 400, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 8 tháng, do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành Quyết định. Như vậy, đến hết tháng 8 này, một số thuốc điều trị COVID-19 trong 3 công ty này sẽ hết hạn.

Sản xuất thuốc Mulnopiravir tại Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm Việt Nam- ảnh L.N

Ngay khi được cấp phép, 3 doanh nghiệp đã sản xuất và đưa ra thị trường thông qua các đơn vị phân phối là hệ thống nhà thuốc và các doanh nghiệp kinh doanh dược.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm đang còn tồn hơn 2 triệu viên, trong khi đơn vị phân phối thuốc này là Công ty CP Gonsa ở TPHCM đang còn tồn hơn 800 nghìn viên. Đại diện Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam không nêu con số cụ thể nhưng nguồn tin cho biết các nhà thuốc mà đơn vị này phân phối đang tồn gần 1 triệu viên. Con số cũng tương tự ở Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar. Nhiều nhà thuốc đang “ôm” thuốc Molnuporavir ở TPHCM cho biết nhiều tháng nay số lượng bán ra rất ít do thuốc được kê đơn trong khi số ca mắc giảm nhiều. Với giá 300 nghìn đồng/hộp, số thuốc tồn này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước thực trạng tồn kho thuốc Molnuporavir quá lớn trong khi hạn dùng sắp hết, tháng 5 vừa qua Công ty CP Gonsa đã có công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao đề xuất tặng thuốc Molnuporavir điều trị COVID-19 cho người dân Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên. Theo đó, Công ty CP Gonsa xin được tặng 790 nghìn viên thuốc này, tương đương 39.500 hộp cho người dân Triều Tiên.

Vào ngày 14/6/2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có văn bản cho biết, thuốc Molnuporavir điều trị COVID-19 không phải là thuốc kiểm soát đặc biệt theo Luật Dược năm 2016. Do đó, việc xuất khẩu thuốc này không cần giấy phép của Bộ Y tế. Bộ này cũng đề nghị Công ty CP Gonsa liên hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để hỗ trợ. Thế nhưng, sau gần 3 tháng lô thuốc vẫn chưa được giải quyết.