Hàng trăm nghìn người đổ về Vạn Hạnh Mall tham gia Tuần lễ vàng của TAPTAP

TAPTAP là ứng dụng tích điểm - đổi ưu đãi tiết kiệm khi ăn, chơi, mua sắm để mang đến trải nghiệm chi tiêu VUI cho tất cả mọi người. Được thành lập và phát triển vào năm 2020 bởi Công ty TNHH TM VUI Việt Nam (với hai nhà đầu tư là VIG và UOB). Đến nay TAPTAP đang có hơn 100 thương hiệu liên kết với đa dạng các mảng từ mua sắm, ăn uống cho đến vui chơi, giải trí.

Chỉ mất vài giây để tải TAPTAP ngay tại đây: https://taptapvui.onelink.me/7onf/K14

Đến với Tuần Lễ Vàng tích điểm của TAPTAP diễn ra từ ngày 22/12/2022 - 31/12/2022 tại Vạn Hạnh Mall, quý khách hàng sẽ rinh về những vật phẩm phong cách TAPTAP hoặc vô số những voucher điện tử giá trị khi chi tiêu tích điểm tại 1 trong 70 thương hiệu liên kết.

Ẩm thực: Phúc Long, Highlands Coffee, Jollibee, ToCoToCo, BreadTalk, CHUK, Trung Nguyên, The Pizza Company, Starbucks, Aka House, Dairy Queen, Chang, Swensen's, Taetang, Uncle Lu’s Cheesecake, Say Coffee, Spicy Box, Three O’clock, Bee Cheng Hiang, Tofu Kingdom, Laciote, Beard Papa, Kohaku Sushi, Lẩu Bò Sài Gòn Vivu, Đậu Má Mix, MARUKAME UDON, Monkey In Black, Buffet Hoàng Yến, Chảo Cá, Snowee, Al Fresco’s, JiangHu.

Giải trí: Rainbow Noraebang Karaoke, CGV, BigFun, PowerBowl 388, Kids Zone, Game Zone.

Mua sắm: Phương Nam Book, Be, Sablanca, Balabala, Andes Helmet, Pucini, Happy Zoo, MARC, IDIGO, Agabang Gallery, V-Sixty Four, Momotarou, Joven, Toysphere, OLV, Jang In, Pedro, CECI, Corele, LIXIBOX, RABITY, Lofi & Wolf, ALDO, VASCARA, Beauty Box, Club Clio, REEBOKS, SHOOZ, Eyewear HUT, Lock & Lock, Decathlon.

Nhấn để xem ngay "tất tần tật" thông tin chi tiết về Tuần Lễ Vàng tích điểm cùng TAPTAP: https://taptap.com.vn/tuan-le-vang-tich-diem-tai-van-hanh-mall/

Nay tích VUI, Tết xài sướng, nhanh chân đến Vạn Hạnh Mall ngay kẻo lỡ!