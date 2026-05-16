Hàng trăm con gà chết ngạt, bà con kéo đến mua ủng hộ

Ngày 16/5, anh Vũ Đình Thuật (xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố bất ngờ khiến hơn 500 con gà bị chết ngạt.

Anh Thuật kể, khoảng 16h ngày 15/5, trang trại chăn nuôi gia cầm của gia đình bất ngờ gặp sự cố tắc hệ thống làm mát trong chuồng nuôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ trong chuồng tăng cao đột ngột, làm hơn 500 con gà thương phẩm bị chết ngạt.

Đàn gà gặp sự cố có trọng lượng trung bình khoảng 2kg/con, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng. “Gia đình tôi nuôi gà nhiều năm nay, hệ thống quạt và làm mát vẫn được kiểm tra thường xuyên. Nhưng hôm qua thời tiết quá nóng, khi phát hiện hệ thống bị tắc thì đã có rất nhiều con gà chết ngạt. Vợ chồng tôi lúc đó thực sự hoang mang vì thiệt hại quá lớn”, anh Thuật chia sẻ.

Người dân địa phương chung tay giải cứu số gà bị ngạt cho gia đình anh Thuật.

Theo anh Thuật, sau khi biết thông tin, rất nhiều bà con trong và ngoài xóm đã đến tận trang trại để mua gà hỗ trợ gia đình với giá 50.000 đồng/con. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm con gà đã được bán hết.

“Nhiều người không quen biết cũng đến mua giúp, rồi đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà gia đình tôi vơi bớt khó khăn, thực sự rất xúc động ”, anh Thuật cho hay.

Ông Ngô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã kiểm tra và xác định nguyên nhân sự việc là do hệ thống làm mát gặp trục trặc, không liên quan đến dịch bệnh. “Địa phương đã phối hợp cùng người dân hỗ trợ gia đình tiêu thụ số gà còn lại nhằm giảm bớt thiệt hại. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của bà con địa phương”, ông Bình cho hay.

Cũng theo lãnh đạo xã Tân Châu, trước tình hình nắng nóng kéo dài, địa phương đang khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quạt thông gió, giàn làm mát và chuẩn bị phương án dự phòng để hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi.