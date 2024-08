Hàng nghìn nghệ sĩ nail tham gia ngày hội Nails Day 2024 do Kelly Pang tổ chức

CEO Pang Mỹ Nguyên - Trưởng BTC Nails Day cùng các nghệ sĩ nail và ekip thời trang danh tiếng

Được tổ chức từ năm 2017 đến nay, Nails Day trở thành sân chơi uy tín và công bằng, nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm rất được các nghệ sĩ nail, những người yêu thích nail mong chờ. Ngày hội nail năm nay có chủ đề "Cảm ơn Nails… Điều tuyệt vời nhất" với hàng loạt hoạt động sôi nổi và hấp dẫn.

Từ sáng sớm, sảnh chính Trung tâm hội nghị White Palace Võ Văn Kiệt đã tấp nập các học viên của trường Kelly Pang Nail đến điểm danh, nhận lễ phục để chuẩn bị cho màn trao bằng tốt nghiệp. Đây là bằng chứng nhận 636 giờ song ngữ Anh - Việt đánh dấu việc các kỹ thuật viên thạo nghề có thể khởi nghiệp nail, mở tiệm hoặc đi nước ngoài.

Giảng viên FOL đào tạo liên thông cũng được Kelly Pang Nail cấp bằng tại Lễ tốt nghiệp, tiếp tục hành trình đào tạo ra các nghệ sĩ nail phục vụ ngành làm đẹp

CEO Pang Mỹ Nguyên - Trưởng Ban tổ chức Nails Day chia sẻ: "Bên cạnh việc đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, Kelly Pang Nail cũng mong muốn góp phần thúc đẩy ngành nail Việt Nam lên một tầm cao mới. Với sứ mệnh tôn vinh công việc làm đẹp này, chúng tôi tổ chức những sự kiện quy mô lớn với sự tham dự của hàng ngàn nghệ sĩ nail toàn quốc đến giao lưu, học hỏi chuyên môn. Đây chính là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định vị trí của ngành nail Việt trên bản đồ thế giới".

Điểm nổi bật nhất và được nhiều người chờ đón nhất của ngày hội Nails Day năm nay là cuộc thi Cúp Nghệ Sĩ Nail với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Đây là giải đấu nail chuyên nghiệp với lượng thí sinh đông bậc nhất Việt Nam gồm 6 hạng mục thi ở 2 cấp độ bán chuyên và chuyên nghiệp: Kỹ thuật cắt da tốc độ bằng kềm; Sơn gel tông trắng French 1 ngón nhẫn; Vẽ móng salon; Vẽ nail thời trang trong hộp; Đắp bột đồng đội 1 tông màu; Nail thời trang fantasy người mẫu.

Hội thi được diễn ra liên tục theo từng môn thi, đề cao tính chuyên môn của ngành Nail.

Điểm nhấn Gala Nails Day và lễ trao giải Cup Nghệ Sĩ Nail 2024 là màn catwalk của Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Hương Ly đảm nhận vị trí vedette, chiếm trọn spotlight qua phần trình diễn ấn tượng với tác phẩm nail "Vũ trụ tím" do đội ngũ Kelly Pang Nail chế tác. Đồng thời, khách mời còn được chiêm ngưỡng BST "Call Of Galaxy" với 17 thiết kế sang trọng của NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Bộ sưu tập sử dụng những gam màu nổi bật như vàng ánh kim, đỏ, trắng, cam, ánh bạc,... điểm nhấn là phần xẻ tà cao, đính đá lấp lánh dọc thân váy cùng chi tiết cut-out, cúp ngực, gắn lông vũ.

Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hương Ly có màn trình diễn bùng nổ với Nail Kelly Pang và thiết kế ấn tượng đến từ NTK Lê Long Dũng & Thân Nguyễn An Kha

Xuyên suốt ngày hội, tại sân khấu chính liên tục diễn ra các hoạt động thú vị như chương trình giao lưu cùng các diễn giả trong chuỗi talkshow về nail. Tại khu vực Đảo nghệ thuật Nail có sự trình diễn của 24 chuyên gia nail hàng đầu hiện nay, gian hàng trưng bày các sản phẩm nail danh tiếng, triển lãm nail Kelly Pang… và 1.000 bộ NailStik xinh xắn được tặng cho khách tham quan. Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ, âm nhạc giải trí khiến sự kiện thêm phần sôi động và hấp dẫn.

Những chiếc cúp nghệ sĩ nail 2024 danh giá lần lượt tìm được chủ nhân xứng đáng. Người mẫu trình diễn tác phẩm nail chiến thắng hạng mục nail thời trang fantasy cũng được vinh danh giải thưởng Best Nails Model 2024 - Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh.

Ngày hội Nails Day 2024 khép lại cũng là lúc cơ hội thể hiện tài năng cho các nghệ sĩ nail mở ra. Thông qua sự kiện, Kelly Pang Nail đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tạo nguồn cảm hứng và động lực cho những người yêu thích nghệ thuật nail tiến xa trên bản đồ nail thế giới.

Kelly Pang Nail - Trường đào tạo nghề nail chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm và hàng chục vạn học viên tốt nghiệp

