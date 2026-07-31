Hàng ngàn người bỗng dưng tràn vào biên giới Tây Ban Nha

Tây Ban Nha cho biết sẽ triển khai quân đội để lập lại trật tự tại khu vực biên giới với Ma-rốc, sau khi hàng ngàn người di cư tràn vào quốc gia Nam Âu này. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng.

Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền thành phố Ceuta kiến nghị chính phủ trung ương ở Madrid tăng viện để quản lý cuộc khủng hoảng biên giới leo thang, khi đám đông ồ ạt vượt qua hàng rào biên giới.

Hình ảnh hàng ngàn người di cư tràn từ Ma-rốc sang Tây Ban Nha. (Nguồn: AP)

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ cử lực lượng vũ trang đến hỗ trợ lực lượng vệ binh dân sự "duy trì an ninh của thành phố Ceuta". Thông báo cũng cho biết Thủ tướng Pedro Sánchez sẽ cùng Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska đến thăm Ceuta vào ngày 31/7.

"Tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Không thể đưa ra con số chính xác, nhưng có hàng nghìn người di cư đang vượt biên", ông Rachid Sbihi, người đứng đầu hiệp hội đại diện cho lực lượng vệ binh dân sự đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới ở Ceuta, nói với AP .

Ông nói thêm rằng biên giới đã “hoàn toàn sụp đổ”.

Video quay ở biên giới cho thấy đám đông, chủ yếu là người Ma-rốc, vượt qua các đê chắn sóng ở bãi biển Tarajal rồi tràn ra đường. Hầu hết trong số đó là nam thanh niên, nhưng cũng có những gia đình với phụ nữ và trẻ nhỏ.

“Tây Ban Nha muôn năm!”, một số người hét lên. Hiện chưa rõ điều gì đã thúc đẩy nhiều người di cư vượt biên sang Ceuta như vậy.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết ít nhất 9 người đã chết trong cuộc hỗn loạn ngày 30/7. Theo chính quyền địa phương, trong năm nay đã có vài chục người thiệt mạng khi cố gắng đến Ceuta.

Chính quyền Ma-rốc chưa bình luận công khai về tình hình vượt biên.

Hình ảnh người di cư vượt biên ồ ạt từ Ma-rốc. (ảnh: AP)

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết đang hợp tác với chính phủ Ma-rốc để xử lý và đưa tất cả những người nhập cảnh trái phép vào Ceuta trở về nước.

Tình trạng hỗn loạn đã gây ra ảnh hưởng dây chuyền ở Ý - điểm đến quan trọng khác của người di cư. Thủ tướng Giorgia Meloni đe dọa sẽ đình chỉ thỏa thuận Schengen về mở cửa biên giới giữa Ý và Tây Ban Nha, "để bảo vệ biên giới và đảm bảo an toàn cho công dân của chúng tôi", mặc dù Ý không có chung biên giới với Tây Ban Nha.

Trước đó, chính quyền Ceuta cho rằng làn sóng người di cư liên quan tới phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đầu tháng này, trong đó cấm chính quyền trả lại ngay lập tức những người di cư đến bằng đường biển mà không tuân thủ đúng quy trình. Phán quyết này không áp dụng với những người di cư nhập cảnh vào Tây Ban Nha bằng đường bộ.

Tuy nhiên, một số nhà hoạt động ở Ma-rốc nghi ngờ phán quyết này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng người di cư, cho rằng hầu hết người di cư đều không biết về những quyết định pháp lý như vậy.