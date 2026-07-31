Mỹ: Chồng sát hại vợ và 6 con rồi tự tử, 2 năm trước tài khoản mang tên vợ tiết lộ chuyện chấn động

Vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ. Người chồng sau khi sát hại vợ và 6 đứa con thì đã tự sát và phóng hỏa căn nhà của họ.

Một người đàn ông ở Mỹ đã bắn chết vợ và sáu người con, sau đó phóng hỏa đốt nhà và tự sát; cảnh sát xác định đây là vụ án giết người rồi tự sát.

Người vợ được cho là đã viết trên mạng về việc chồng mình bị nghi ngờ ngoại tình với một thực tập sinh trẻ tuổi hơn.

Chồng sát hại vợ và 6 con, sau đó tự tử gây chấn động dư luận Mỹ

Tờ Mothership đã dẫn lại thông tin từ tờ New York Post cho biết, Kristopher Karolkiewicz (47 tuổi) bị cáo buộc đã bắn chết vợ là Amanda "Mandy" Karolkiewicz (39 tuổi) cùng sáu người con (từ 5 đến 15 tuổi) tại nhà riêng ở Grand Haven Township, bang Michigan của Mỹ trước khi phóng hỏa đốt ngôi nhà.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện vào khoảng trưa thứ Sáu tuần trước, tức ngày 24/7 vừa qua khi ngôi nhà đang bốc cháy.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ottawa xác nhận kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tất cả các thành viên trong gia đình đều tử vong do vết thương bởi súng bắn, và người chồng đã tự kết liễu đời mình.

Giới chức cũng cho biết có nhiều điểm cháy dường như đã được cố tình tạo ra khắp ngôi nhà sau khi vụ thảm sát diễn ra.

Các thú cưng của gia đình cũng đã chết hết.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường hôm 24/7 vừa qua. (Nguồn ảnh: New York Times)

Tài khoản của người vợ tiết lộ chuyện ngoại tình từ 2 năm trước

Hai năm trước khi qua đời, Mandy được cho là đã viết về chuyện chồng ngoại tình trong các bài đăng trên Reddit với tên người dùng là MandyK1179, theo thông tin từ tờ báo địa phương Holland Sentinel – đơn vị đã độc lập xác minh tính xác thực của tài khoản này.

Trong một bài đăng năm 2024, cô kể lại việc mình từng gặp chồng khi đang là thực tập sinh, đồng thời cho biết lịch sử đã lặp lại.

Cô viết: "Anh ấy đã ly hôn và lớn tuổi hơn tôi... mười năm và năm đứa con sau đó, anh ấy lại ngoại tình với một thực tập sinh — người có cùng độ tuổi với tôi khi tôi còn là thực tập sinh năm xưa. Anh ấy đã hủy hoại tinh thần tôi. Cảm giác lúc đó giống như tôi đang bị tấn công và cần phải phản kháng lại".

Cô chia sẻ về những tổn thương tinh thần mà vụ ngoại tình này gây ra, mô tả quãng thời gian một năm tự dằn vặt bản thân trước khi nhận ra chính mình mới là người phải chịu đựng hậu quả từ hành động của chồng.

Kristopher Karolkiewicz cùng vợ con trước khi bi kịch xảy ra. (Nguồn ảnh: New York Times)



Cô cho biết lý do duy nhất khiến cô nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân là vì những đứa con chung của hai người.

Cô viết: "Tôi luôn tự nhủ: 'Mình yêu các con nhiều hơn mức mình căm ghét chồng vào lúc này.' Các con chẳng hề hay biết gì cả — tôi đã phải cố gắng tỏ ra bình thường để vượt qua giai đoạn đó. Giờ đây, sau 4 năm rưỡi, mọi chuyện đã ổn hơn nhiều, nhưng việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh vẫn là một cuộc đấu tranh không ngừng."

Theo tờ Holland Sentinel, trong một bài đăng khác, cô cũng chia sẻ rằng ý nghĩ rời bỏ chồng là điều "đáng sợ đến tột cùng".

Emily Jones, người phát ngôn của gia đình, chia sẻ với News8 rằng gia đình không thể xác nhận liệu Mandy có phải là người viết những bài đăng đó hay không: "Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không có cách nào xác nhận liệu Mandy có phải là người đã đăng những nội dung đó hay không."

Bà nói thêm:

"Rõ ràng là người viết những dòng đó đã dùng Reddit như một nơi để tìm kiếm sự ủng hộ trong trạng thái ẩn danh, bởi vì vì lý do nào đó, họ cảm thấy không thể tìm kiếm sự giúp đỡ đó trong cuộc sống thực. Bản thân điều đó đã là một chuyện đáng buồn, bất kể người viết là Mandy hay một ai khác."

Theo tờ New York Post và một blog về nuôi dạy con cái do Mandy lập ra, cặp đôi gặp nhau tại một công ty đồ uống vào năm 2008 và kết hôn vào tháng 8 năm 2009.

Họ đã gắn bó bên nhau gần 17 năm tính đến thời điểm qua đời và có sáu người con chung: 4 con trai ruột và 2 con gái nuôi.