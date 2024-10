Hàng loạt giải thưởng gọi tên “siêu phẩm” TV Samsung Neo QLED 8K

Sản phẩm này không chỉ chinh phục người xem bằng chất lượng hình ảnh đỉnh cao và công nghệ âm thanh tân tiến mà còn nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia với khả năng bảo mật vượt trội và thiết kế tinh tế. Đây thực sự là bước tiến đột phá, mang đến trải nghiệm sống động như rạp chiếu phim ngay tại ngôi nhà của bạn.

Vinh danh "Thiết bị công nghệ đột phá nhờ AI" tại Better Choice Awards 2024

Tại Better Choice Awards 2024 - giải thưởng thường niên tôn vinh giá trị đổi mới sáng tạo, do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TV Samsung Neo QLED 8K đã xuất sắc vượt qua 4 ứng viên tiềm năng để giành vị trí quán quân trong hạng mục "Thiết bị công nghệ đột phá nhờ AI" với điểm số chung cuộc từ hội đồng thẩm định và hơn 5.300 lượt bình chọn từ người tiêu dùng Việt. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc sáng tạo các sản phẩm tiên tiến, mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội cho người dùng.

VDE xác nhận hình ảnh đắm chìm như rạp chiếu

Viện chứng nhận kỹ thuật điện tử hàng đầu của Đức - Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) vừa trao cho sản phẩm TV Samsung Neo QLED 8K hai chứng nhận quan trọng gồm HDR Brightness Accuracy và True Cinema Black vào tháng 9/2024 vừa qua. Trong đó, chứng nhận HDR Brightness Accuracy là lời khẳng định cho khả năng tái tạo chính xác độ sáng của nội dung HDR, tuân thủ các tiêu chuẩn HDR và mang lại chất lượng hình ảnh sống động gần nhất với mắt người.

Bên cạnh đó, chứng nhận True Cinema Black là minh chứng cho khả năng mang lại trải nghiệm xem sống động và đắm chìm của TV Samsung Neo QLED 8K. Thiết bị có khả năng làm tối cục bộ xuất sắc, giúp loại bỏ hiện tượng nhiễu ánh sáng không mong muốn, mang đến trải nghiệm phim ảnh chân thực, cùng sắc đen sâu như đang thưởng thức tại rạp chiếu phim. TV của Samsung cũng là thiết bị trên thị trường được VDE trao tặng hai chứng nhận quan trọng nói trên.

Kể từ khi được ra mắt đầu năm 2024, TV Neo QLED 8K luôn được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh, âm thanh nhờ sức mạnh AI tích hợp sâu trong vi xử lý NQ8 AI thế hệ thứ 3. Vi xử lý này sở hữu sức mạnh gấp 2 lần thế trước, kết hợp cùng 512 mạng mô phỏng thần kinh (gấp 8 lần thế hệ trước), mở ra hàng loạt tính năng mạnh mẽ như 8K AI Upscaling Pro (tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K bất chấp độ phân giải đầu vào), AI Motion Enhancer Pro (tăng độ sắc nét, giảm thiểu hiện tượng nhòe khi vật thể chuyển động nhanh), Active Voice Amplifier Pro (tự động nhận diện âm thanh môi trường và điều chỉnh tiếng nói trên TV để tối ưu trải nghiệm nghe), Object Tracking Sound Pro (âm thanh theo dấu chuyển động), AI Customization Mode (chế độ hiển thị màu sắc, hình ảnh cá nhân hóa cho từng người dùng)...

Không chỉ có VDE mà bản thân người dùng cũng có chung nhận định về chất lượng hình ảnh tuyệt hảo của TV Samsung Neo QLED 8K. Khảo sát độc lập được Samsung thực hiện trên 202 người tiêu dùng toàn cầu cho thấy, nội dung 4K khi được trình chiếu trên TV Samsung Neo QLED có độ sắc nét tiệm cận 90% nội dung 8K gốc. Nội dung FullHD, HD cũng sắc nét đến bất ngờ khi chiếu trên TV này.

31 quốc gia công nhận năng lực bảo mật

TV Samsung Neo QLED 8K cũng chứng tỏ khả năng bảo mật vượt trội thông qua nền tảng Knox Security. Đây là tiêu chuẩn bảo mật 10 năm liên tiếp đạt chứng nhận Tiêu chuẩn chung – CC (Common Criteria), được công nhận bởi 31 quốc gia trên thế giới. Trên TV Samsung Neo QLED 8K, Knox Security được cập nhật 24/7 thay vì mỗi năm một lần, chủ động phát hiện các mối đe dọa tấn công theo thời gian thực, ngăn chặn trang web lừa đảo và bảo vệ liền mạch thông tin cá nhân của người dùng.

Knox Security được đánh giá là vô cùng cần thiết trong bối cảnh thị trường TV đang phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh. Tốc độ cập nhật bảo mật thưa thớt so với smartphone (thường chỉ là 1-2 lần mỗi năm) của các nhà sản xuất TV khiến hàng triệu thiết bị nghe nhìn đối mặt với nguy cơ bị hacker tấn công mỗi năm. Trong kỷ nguyên Nhà thông minh, khi TV thông minh kết nối sâu sắc với các thiết bị gia dụng khác, nếu TV không được bảo mật tốt thì có thể dẫn đến những đợt tấn công dây chuyền, làm ảnh hưởng đến an ninh của cả căn nhà.

Giải thưởng IDEA 2024 cho thiết kế Infinity Air

Tin vui tiếp theo đến từ việc thiết kế Infinity Air của TV Samsung Neo QLED 8K vừa nhận được giải thưởng IDEA (International Design Excellence Awards) 2024 trong tháng 9/2024, bên cạnh 44 giải thưởng thiết kế khác của Samsung.

Với điểm nhấn là màn hình tràn viền vô cực cùng chân đế mặt gương đẳng cấp, Infinity Air khiến TV Neo QLED 8K trông như một màn hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, sáng tạo nhưng cũng không kém phần vững chãi là lý do giúp thiết kế này thắng giải IDEA năm nay. Diện mạo tuyệt sắc của TV Neo QLED 8K được ví như một tác phẩm nghệ thuật, giúp tôn vinh mọi phong cách nội thất và nâng tầm không gian sống của nhiều gia đình.

Phần thưởng lớn trong lòng người dùng

Bên cạnh công nghệ hình ảnh, âm thanh tân tiến, người dùng còn đánh giá cao các tác động thiết thực của TV Samsung Neo QLED 8K đến cuộc sống. Trong đó phải kể đến khả năng tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ thông qua tính năng AI Energy. Chị Thanh Huyền (Q.1, TP.HCM) khẳng định: "Với một chiếc TV có kích thước lớn, nhiều công nghệ mới như Neo QLED 8K mà tiết kiệm được điện năng, thậm chí tiết kiệm đến 30% thì ở vị trí người dùng mình thấy quá hài lòng".

Một tính năng được yêu thích không kém là SmartThings, cho phép TV Neo QLED 8K kết nối với mọi thiết bị gia dụng trong nhà để điều khiển thông qua màn hình lớn. Anh Đức Bảo (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Tiện lắm! Giờ không cần rời khỏi màn hình mà vẫn bật tắt đèn trong nhà, thậm chí bấm máy giặt được luôn. Đang coi bóng đá mà có cái này đỡ phải bỏ dở chương trình hay".

Những giải thưởng và chứng nhận uy tín nói trên một lần nữa cho thấy TV Samsung Neo QLED 8K xứng đáng là sản phẩm nối dài chuỗi thành tích bất bại của thương hiệu TV hàng đầu toàn cầu suốt 18 năm liên tiếp. Đây sẽ bước tiến mới trong trải nghiệm giải trí tại gia của nhiều gia đình trong dịp lễ hội cuối năm sắp tới.