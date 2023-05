Hàng loạt địa phương nắng nóng nhất lịch sử

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay đến sớm và khốc liệt hơn so với trung bình nhiều năm trước. Ngay từ cuối tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng gay gắt chính hè với nhiều kỷ lục nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong tháng 3 trên cả nước.

Tính từ tháng 3 đến nửa đầu tháng 5, trên cả nước đã xảy ra 10 đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, đáng lưu ý đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng từ 4-7/5.

Trong đợt nắng nóng này, 36 điểm đo tại các địa phương ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong lịch sử quan trắc cùng thời kỳ, tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Bến Tre, Đồng Nai.

Mùa hè năm 2023 nắng nóng và khô hạn khốc liệt.

Đáng lưu ý, nhiều điểm đo ghi nhận nhiệt độ rất cao trên 43 độ như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 44.1 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 43.4 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 43.4 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 43.3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 43.2.

Đáng lưu ý, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Tây Nguyên cao hơn từ 1,5-2 độ, có nơi trên 2 độ.

Nắng nóng gay gắt trong tháng 6-8

Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) nhận định, năm 2023 sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,08 -1,32 độ so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.

Đây có khả năng là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp, kèm theo đó là tính bất ổn định cao của khí quyển trên quy mô toàn cầu, khu vực.

Tại Việt Nam từ nay đến cuối năm có khả năng chịu sự chi phối của El Nino - hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương.

Nắng nóng kết hợp với mưa ít dự báo gây ra một mùa hè khô hạn ở nhiều nơi, đặc biệt là miền Trung.

Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong điều kiện El Nino, hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường.

Dự báo trong tháng 6-8 sẽ là đỉnh điểm của mùa hè năm nay ở miền Bắc và miền Trung. Trong thời gian này, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình, số ngày nắng nóng xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong điều kiện El Nino, hầu hết các vùng trong cả nước có nhiệt độ trung bình các tháng cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối.

Cùng với nắng nóng kỷ lục, năm nay, nhiều vùng trên cả nước có thể đối mặt với hạn hán khốc liệt, cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn gia tăng trên các dòng sông, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân.