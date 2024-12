Hàng chục nghìn sinh viên Phenikaa “đu” idol MONO, Captain Boy

Sự kiện sắc màu, mang chất Phenikaa

Đại nhạc hội chào tân sinh viên K18 Trường Đại học Phenikaa năm nay với chủ đề Into the Colorverse gửi gắm thông điệp về một Phenikaa đa màu sắc - nơi hội tụ của tri thức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội, nơi chứa đựng những ước mơ, khát vọng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi trẻ. "Colorverse" là biểu tượng của sự sáng tạo không giới hạn, nơi mà mỗi màu sắc đại diện cho một ý tưởng, một tính cách khác nhau, từ đó, tạo nên một bức tranh tổng thể đa dạng và phong phú, thể hiện sự năng động, tiên phong và cá tính rất riêng của Phenikaa. Tại Đại nhạc hội Into the Colorverse, mỗi sắc màu là một bản thể duy nhất, mang trong mình những nét tính cách độc đáo và cả những câu chuyện riêng, cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh vũ trụ mang tên Phenikaa.

Đại nhạc hội Into the Colorverse được được đầu tư không thua kém những show âm nhạc tầm cỡ quốc tế. Sân khấu Into the Colorverse với nguồn cảm hứng chủ đạo từ logo Phenikaa đem tới một không gian độc đáo và sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Đặc biệt, phần mở màn kết hợp Laser Mapping 3D và Lighting show cùng ca khúc "Phượng hoàng xanh tung bay" do các nghệ sĩ chính là các thầy cô lãnh đạo phòng ban khoa trung tâm trong trường và các bạn sinh viên Trường Đại học Phenikaa biểu diễn làm bùng nổ toàn quảng trường.

Sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng

Sân khấu Into The Colorver bùng nổ với sự xuất hiện của Captain Boy - chàng rapper gen Z đa tài. Những giai điệu tươi trẻ và phong cách biểu diễn nhiệt huyết của Captain Boy đã truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên. Rapper tài năng trình bày 4 ca khúc: Mong em sẽ cố quên, Ừ thì chia tay, Rolling down và Kim tự tháp.

Đại nhạc hội đã đem tới một món quà vô cùng đặc biệt cho khán giả, đó chính là sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng MONO. Anh đã khiến 15.000 sinh viên bùng nổ cảm xúc khi thể hiện những bản hit Chăm hoa, Em xinh, Đi tìm tình yêu.

MONO là ca sĩ gen Z luôn cố gắng tìm lối đi riêng. Hai năm hoạt động, MONO ra một album, EP (đĩa mở rộng) và 8 đĩa đơn. Từ tân binh của làng nhạc, anh dần là gương mặt hot được nhiều khán giả yêu mến. MONO luôn cố gắng làm mới bản thân, thể hiện sự đột phá đáng ngạc nhiên trong suốt hành trình âm nhạc, ngay từ những ngày bắt đầu.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của chàng nghệ sĩ gen Z đã đưa công chúng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi lần trở lại, anh đều mang tới những ca khúc vô cùng mới lạ, độc đáo, và hơn hết là thể hiện những bước phát triển vượt bậc. MONO là hình mẫu của sự đổi mới và đột phá trong nền âm nhạc hiện đại và đó cũng chính là lý do anh xuất hiện tại Đại nhạc hội Into the Colorverse, truyền cảm hứng cho các bạn tân sinh viên trường Đại học Phenikaa.