Hàn Quốc tưởng niệm một năm vụ giẫm đạp Itaewon

Người dân Hàn Quốc tưởng nhớ các nạn nhân vụ giẫm đạp Halloween ở Itaewon. (Ảnh: BNN)

Những tấm áp phích và hoa tưởng niệm nạn nhân được đặt tại khu phố Itaewon . Khoảng 3.000 người đã tập trung trước tòa thị chính Seoul sau khi đến Itaewon để tưởng niệm các nạn nhân.

Ngày 29/10, tròn một năm sau thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon của thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết tiếp tục nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn trong nước.

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại lễ tưởng niệm ở nhà thờ Youngahm của Seoul, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: "Chính phủ Hàn Quốc đã rất nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn ở trong nước trong năm qua và cam kết tiếp tục tăng cường các nỗ lực này".

Tổng thống Suk-yeol đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra ở khu phố Itaewon vào ngày 29/10/2022.

Tham dự buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ Youngahm còn có các quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền và Văn phòng Tổng thống.

Người dân đổ về các khu giải trí ở Seoul trong tối 28/10, nhưng không có cửa hàng nào trang trí Halloween. (Ảnh: Yonhap)

Cùng ngày, Thị trưởng Seoul, ông Oh Se-hoon, cam kết đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn thành phố để tránh tái diễn thảm kịch Itaewon. Dự kiến, ông sẽ tham dự sự kiện tưởng niệm ở gần Tòa thị chính Seoul. Chính quyền thành phố đã huy động cảnh sát và lực lượng cứu hỏa để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm ở Tòa thị chính, dự kiến khoảng 3.000 người, trong đó có người thân các nạn nhân và những người sống sót sau thảm họa, sẽ tham dự sự kiện tưởng niệm ở Itaewon. Sau đó, họ sẽ diễu hành về phía Tòa thị chính để tham gia lễ tưởng niệm chính thức tại đây.

Trong thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon vào ngày 29/10/2022, 159 người đã thiệt mạng sau khi hàng nghìn người tụ tập tại đây để tham gia lễ hội Halloween lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi Hàn Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19.

Sau thảm kịch giẫm đạp này, cảnh sát, sở cứu hỏa và các văn phòng quận ở thành phố Seoul đã tăng cường những biện pháp kiểm soát đám đông. Cảnh sát lập hàng rào an toàn tại các con hẻm dẫn vào ga tàu điện ngầm như Hongdae để người dân có thể đi bộ theo hướng hai chiều mà không bị va vào nhau.