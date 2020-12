Phát biểu đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 và vừa trải qua 2 ngày liên tiếp chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp nhằm ứng phó dịch bệnh tại trụ sở Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn, Tổng thống Moon Jae In nhấn mạnh, cuộc chiến đang ở “giai đoạn then chốt”, đồng thời kêu gọi dốc toàn lực để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Hàn Quốc tính nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất nhằm đối phó Covid-19 (Ảnh: Reuters)

“Đây là một tình huống rất nghiêm trọng và khẩn cấp. Không thể lùi bước được nữa. Đây là thời điểm then chốt khi Chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh bằng cách huy động tất cả các nguồn lực và sức mạnh của bộ máy hành chính. Trừ khi chúng ta có thể khóa được các ổ dịch ngay vào lúc này, nếu không đã đến lúc phải xem xét việc nâng giãn cách xã hội lên mức 3, cấp độ cao nhất”.

Từng là một trong những câu chuyện thành công về việc kiểm soát đại dịch Covid-19 trong thời gian đầu, Hàn Quốc lại đang phải chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trở lại số ca mắc, với hơn 1.000 ca mắc mới chỉ riêng trong ngày hôm nay. Tổng số ca mắc tại nước này hiện là hơn 42.700 ca, trong đó có 580 ca tử vong. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong số các trường hợp mắc mới có hơn 1.000 trường hợp là lây lan tại địa phương. Hiện các cơ quan y tế Hàn Quốc đã nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 trong thang bậc 5 cấp hồi đầu tuần này (mức 3 là cao nhất), song vẫn không làm chậm được tình trạng lây nhiễm.