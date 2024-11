Hải Tú: Mẹ bảo rằng tôi phải tỏa sáng, vậy nên tôi đã làm điều đó!

Trưa 12/11, Hải Tú bất ngờ xả loạt ảnh mừng sinh nhật và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Cô viết:

“Happy birthday to me! My mama told me to sparkle, so I did. Cảm ơn mọi người vì tình yêu mà mọi người luôn dành cho Tú. Yêu mọi người rất rất nhiều” (Tạm dịch phần tiếng Anh: “Chúc mừng sinh nhật tôi. Mẹ bảo rằng tôi phải tỏa sáng, vậy nên tôi đã làm điều đó”).

Hình ảnh mới nhất của Hải Tú

Trong chùm ảnh này, Hải Tú xuất hiện với diện mạo khác lạ, đặc biệt là mái tóc sáng màu nổi bật. Cô nàng trang điểm đậm, khoe chân dài thẳng tắp và biểu cảm slay chuẩn “nàng thơ lookbook” đình đám một thời.

Cùng với đó, cách pose dáng của Hải Tú cũng rất tự tin và rạng rỡ, khác xa với sự đơn giản mà cư dân mạng được thấy ở cô trong vài ba năm trở lại đây. Thậm chí nhiều người còn nhận xét thần thái của “nàng thơ” chẳng khác nào sao hạng A, dù hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí.

“Ta nói nó sang mà nó slay quá nàng ơi”, “Búp bê sống, quá xịn”, “Xinh quá trời quá đất”, “Đẹp quá chị ơi! Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới”, “Trời ơi sốc luôn á bà ơi. Mong Tú chụp nhiều bộ như thế này nữa nhé! Sinh nhật vui nàng ơi”, “Tú đây rồi Tú ơi”,... là một số bình luận từ netizen.

Ngoài thần thái nét căng, Hải Tú còn khoe chân dài thẳng tắp trong bộ ảnh mới

Phản ứng này của fan Hải Tú nói riêng và cư dân mạng khá dễ hiểu. Bởi lẽ Hải Tú vốn có xuất thân là người mẫu ảnh lookbook, được gọi là "nàng thơ" từ năm 16 - 17 tuổi. Tuy nhiên từ khi trở thành nữ diễn viên độc quyền dưới trướng Sơn Tùng vào hồi tháng 10/2020, Hải Tú hiếm khi xuất hiện trong những bộ ảnh cầu kỳ, sang chảnh thế này.

Từ đầu năm 2021, sau khi xảy ra ồn ào liên quan đến bánh kem trà xanh, Hải Tú lại càng kín đáo hơn. Những hình ảnh cô nàng đăng tải lên trang cá nhân chủ yếu là ảnh công việc hoặc ảnh đời thường giản dị.

Hình ảnh giản dị thường thấy trên trang cá nhân của Hải Tú

Ngoài ra cũng chỉ có ảnh công việc khi quay MV cùng Sơn Tùng M-T

Còn giờ đây...