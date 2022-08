Hai sinh viên tử vong sau cuộc nhậu: Hiểm họa từ rượu không nguồn gốc

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, khoảng 23 giờ 30 ngày 3/8, sau khi bán hàng xong, 6 nhân viên nam của nhà hàng Mr Bao Cuisine, tọa lạc trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (TPHCM), tổ chức ăn uống trong khuôn viên của nhà hàng cùng với 2 cô gái.

Được biết, tất cả những người tham gia cuộc nhậu đang là sinh viên theo học tại các trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đồ uống được dùng trong cuộc nhậu là can rượu 5 lít được lấy từ kho của nhà hàng. Cuộc nhậu bắt đầu từ khuya ngày 3/8 và kéo dài đến 4 giờ sáng ngày 4/8. Cả 8 người đã uống hết 5 lít rượu pha với nước ngọt, sau đó dọn dẹp khu vực ăn nhậu thì ra về. Khoảng 14 giờ ngày 5/8, ông Nguyễn Duy B. (sinh năm 1990, ngụ thành phố Thủ Đức), đại diện pháp luật của công ty TNHH nhà hàng Mr Bao Cuisine nhận tin báo anh N.T.T. (sinh năm 1998, là nhân viên quán) có biểu hiện mệt mỏi, tím tái. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện thì đã tử vong.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Khoảng 1 giờ sau, quản lý nhà hàng tiếp tục nhận thông tin nhiều trường hợp khác gồm: L.Q.K. (sinh năm 2002); N.V.C. (sinh năm 2003); T.T.Y.M. ( nữ, sinh năm 2003); V.V.Đ. (sinh năm 2003); N.V.T. (sinh năm 2003); L.T.N.H. (sinh năm 2002) và N.T.T.V ( nữ) có biểu hiện lơ mơ khó nhận thức xung quanh nên khẩn trương đưa tới bệnh viện thăm khám. Đến 15 giờ cùng ngày, N.V.C. tử vong.

Những người còn lại trong số người vừa nêu được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, hai nạn nhân là N.V.T. và L.T.N.H. có triệu chứng ói, mệt mỏi, đau đầu nhiều, môi tím tái. Kết quả xét nghiệm đều có nồng độ Methanol trong máu.

Chưa xác định được nguồn gốc rượu

Làm việc với cơ quan công an về nguồn gốc can rượu, đại diện phía nhà hàng Mr Bao Cuisine cho biết, bình rượu do nhân viên cũ của quán tên Q.T. mua. Cụ thể, T. khi mua nước suối cho nhà hàng thì nơi bán đã giao 5 bình nước suối loại 5 lít. Tuy nhiên, khi phía nhà hàng mở ra 1 bình là rượu . Sau đó, quản lý đã dán nhãn chữ “Rượu” và cất vào trong kho của nhà hàng từ tháng 5 cho đến khi các nhân viên đem ra sử dụng.

Lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng cung cấp thông tin về nơi mua 5 bình nước suối thì chủ nhà hàng khai chỉ có Q.T. là người biết địa chỉ. Tuy nhiên, nhân viên này đã nghỉ việc từ tháng 7 và chưa liên hệ được để xác minh. Đến nay, phía nhà hàng chưa cung cấp được thông tin hóa đơn, chứng từ của 5 bình nước suối đã mua tại tạp hóa.

“Nếu rượu giả, rượu buôn lậu thì trách nhiệm quản lý thuộc về ngành Công Thương. Nếu rượu kém chất lượng và gây độc hại thì trách nhiệm quản lý thuộc về Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Tuy nhiên, rượu là mặt hàng rất đặc biệt, nếu người sử dụng tự mua nguyên liệu về pha và uống lén với nhau thì rất khó cho công tác quản lý. Tôi kêu gọi người dân, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong đó có rượu bia” Bà Phạm Khánh Phong Lan

BS Trần Thanh Dũ, Phó Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, 4 trường hợp ngộ độc đã được tiếp nhận, theo dõi sát và điều trị liên tục. Hai trường hợp bệnh nhân V.V.Đ và N.T.T.V đang điều trị tại khoa Nội tiết thận, hiện sức khỏe ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Đến chiều 7/8, hai trường hợp còn lại khá nặng là bệnh nhân L.Q.K. đang điều trị tại khoa ICU sức khỏe có cải thiện khả quan.

Trường hợp còn lại là nữ bệnh nhân T.T.Y.M. vẫn trong tình trạng nặng, toan chuyển hoá. Hiện nồng độ Methanol đã giảm xuống còn 36 mg/dL (thời điểm nhập viện là 123.98 mg/dL) không còn chỉ định lọc máu. Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa cả 2 bên bán cầu não. Bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về vụ việc trên, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết: “Bình rượu ai mua, tại sao lại để trong kho của quán là vấn đề chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để điều tra, truy tìm. Rượu là do quán cung cấp và uống tại quán dù không mua bán nhưng chủ quán vẫn là người phải chịu trách nhiệm. Đây nhiều khả năng là loại rượu tự chế từ cồn công nghiệp Methanol”.