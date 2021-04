Hải Phòng: Tìm kiếm 2 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Văn Úc

Trưa 25/4, trên sông Văn Úc (đoạn qua địa bàn xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa một sà lan chở cát và một thuyền đánh cá của ngư dân. Lúc này, trên thuyền đánh cá có 3 người, gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông.

Vụ va chạm khiến chiếc thuyền đánh cá bị chìm; người đàn ông may mắn bơi được vào bờ nhưng 2 phụ nữ bị mất tích. Đại diện UBND xã Chiến Thắng (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, một trong hai người bị mất tích là người tại địa phương; người còn lại trú tại xã Mỹ Đức (cùng huyện An Lão).

Nhận được tin báo, chính quyền xã Chiến Thắng và các cơ quan chức năng huyện An Lão đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực tìm kiếm các nạn nhân. Đến tối 25/4, việc tìm kiếm vẫn đang được lực lượng cứu hộ và gia đình các nạn nhân tiến hành.