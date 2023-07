Hai phim Hàn xuyên không cuốn nhất hiện tại trên K+

Một bên phủ màu sắc ngôn tình xen lẫn drama, một bên là trinh thám bí ẩn, ly kỳ. Hai series đang tiếp diễn với những tình tiết cực hấp dẫn, được K+ phát sóng độc quyền tại Việt Nam, song song với Hàn Quốc.

Phu Nhân Du Ri An (Durian’s Affair): Đến tương lai để tìm "quá khứ"

Phu Nhân Du Ri An mở đầu bằng bữa tiệc xa hoa tại biệt thự của gia đình tài phiệt họ Dan. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn trước sự xuất hiện của phu nhân Du Ri An (Park Joo Mi) và con dâu Kim So Jeo (Lee Da Yeon) đến từ thời Joseon vài trăm năm trước. Cái chết đột ngột của nam nhân duy nhất trong nhà khiến người mẹ đau buồn vì mất con, người vợ suy sụp vì mất chồng. Đêm nguyệt thực, cả hai bất ngờ du hành tương lai sau một tiếng sét, mở ra chuyến phiêu lưu lạ kỳ.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu thời Joseon bất ngờ xuyên không đến hiện tại

Ở hiện tại, hai mẹ con vô tình hội ngộ hai người đàn ông họ ngày nhớ đêm mong đầu thai trong gia tộc giàu có. Dẫu thấy an lòng vì cố nhân đang có cuộc đời mới hạnh phúc, Ri An và So Jeo khó giấu niềm khao khát sum họp. Định mệnh đặt họ đứng giữa lựa chọn chấp nhận chia ly hay nối lại nhân duyên để chữa lành quá khứ. Chuyến phiêu lưu vừa như một món quà trời ban, vừa là một cửa ải trong nhân sinh của họ.

Yếu tố xuyên không trong Phu Nhân Du Ri An trở nên khác biệt khi đặt vào một cặp mẹ chồng - nàng dâu. Nhờ vậy, mọi biểu cảm, phản ứng ngô nghê của nhân vật thời phong kiến khi loay hoay giữa xã hội đương đại được nhân đôi, tạo nhiều không gian để khai thác góc nhìn, tâm lý hai nhân vật cũng như diễn biến câu chuyện. Ri An và So Jeo gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười, đồng thời qua lăng kính hai mẹ con, những biến động, tranh đấu ngầm của nhà tài phiệt cũng dần được hé lộ, liên kết với những nhân duyên chưa dứt, ân oán tình thù tiền kiếp.

Bên cạnh câu chuyện xuyên không, phim mang đến nhiều drama tình ái nhà tài phiệt

Một trong những điểm thú vị nhất của phim là sự khác biệt về cung cách đi đứng, ăn nói cũng như phục trang, make-up của các tuyến vai nữ thuộc về hai thời đại. Qua đó cho thấy sự đổi khác của hình ảnh nữ nhân danh gia vọng tộc qua thời gian, với muôn kiểu tự chủ và khát vọng, đào sâu tiếng nói nữ quyền và số phận nữ giới ở những thời đại khác nhau của Hàn Quốc.

Huynh Đệ Kỳ Tích (Miraculous Brothers): Nhận ra bản thân chính là "quá khứ"

Huynh Đệ Kỳ Tích kể câu chuyện về nhà văn nợ nần Dong Joo (Jung Woo) tình cờ gặp cậu bé mất trí nhớ có siêu năng lực tên Kang San (Bae Hyun Sung) trong một tai nạn. Dong Joo sau đó đổi đời nhờ đem cuốn tiểu thuyết trong balo của Kang San đi xuất bản. Để che giấu điều này, anh tiếp cận và làm thân với cậu bé bí ẩn. Cũng từ đây cả hai vô tình khám phá những sự thật động trời đằng sau cuốn tiểu thuyết và quá khứ của Kang San.

Dong Joo cưu mang và kết thân với Kang San, từ đó dính vào loạt sự kiện rắc rối

Khác với Phu Nhân Du Ri An, yếu tố xuyên không của Huynh Đệ Kỳ Tích chỉ được hé lộ từ cuối tập 4. Trước đó, Kang San không nhớ mình là ai và đến từ đâu, bối rối với chính những khả năng tâm linh khác người của mình. Đến những diễn biến mới nhất, thân thế của cậu dần được tiết lộ khi là người xuyên không từ 27 năm trước. Có thể nói cậu chính là "hiện thân của quá khứ", chìa khóa lật mở những vụ án giết người đang khiến cảnh sát bó tay.

Hành trình Kang San khám phá tiềm lực của bản thân mang đến nhiều bất ngờ, gây tò mò qua từng tình huống. Việc không tiết lộ yếu tố xuyên không từ đầu mà dần dần lật mở kéo người xem được hòa vào hành trình của nhân vật. Trên màn ảnh, Dong Joo và Kang San bị cuốn vào sự thật về quá khứ và những vụ án bí ẩn, còn trước màn ảnh, khán giả cũng có cơ hội nhập vai thám tử, tự xâu chuỗi và dự đoán bước chuyển của câu chuyện.

Kang San sẽ đối mặt với thân phận thật sự của bản thân như thế nào?

Huynh Đệ Kỳ Tích đem đến những màn điều tra ly kỳ, pha yếu tố siêu năng lực tâm linh đồng thời phản ánh những áp lực của đàn ông trong xã hội hiện đại, nỗi giằng xé nội tâm của một người trót gây lỗi lầm. Những tình tiết sắp tới khiến khán giả tò mò liệu sau khi khôi phục trí nhớ, Kang San sẽ đối mặt sự thật thế nào và Dong Joo sẽ ứng xử ra sao khi ban đầu anh đã trục lợi từ cậu bé?

Cả hai series trên đều đang bước vào cao trào và được K+ phát sóng độc quyền, song song với Hàn Quốc trên mọi nền tảng. Phu Nhân Du Ri An lúc 22:00 Thứ 7, Chủ nhật trên K+LIFE và App K+; Huynh Đệ Kỳ Tích lúc 22:30 Thứ 4, 5 trên App K+