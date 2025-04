Hai người phụ nữ được phát hiện tử vong trong căn phòng trọ ở Bình Dương

Trưa 17/4, một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

2 nạn nhân tử vong là dì cháu (cùng quê ở tỉnh Đồng Tháp), còn nghi phạm là Nguyễn Quốc C. (SN 1989, quê Đồng Tháp). Cả 3 đều làm chung tại một công ty ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm xảy ra vụ án mạng tại một nhà trọ ở TP Dĩ An vào sáng cùng ngày.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, tối 16-4, cả 3 cùng tăng ca đến 21 giờ mới về nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.