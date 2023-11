Hai đội Việt Nam gặp khó ở AIC 2023 vì thể thức vòng WildCard, Team Flash liệu có làm nên chuyện?

Vòng WildCard của AIC 2023 đã chính thức diễn ra vào ngày 9/11 với loạt trận đầu tiên. Hai đội tuyển của khu vực Việt Nam (AOG) là Team Flash và TDT Esports sẽ bắt đầu hành trình tìm tấm vé chính thức đến vòng bảng AIC 2023 vào ngày 10/11.

Các đội Việt Nam chạm mặt toàn "thứ dữ"!

Tuy nhiên cả Team Flash và TDT Esports đều gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên. Trước hết, 2 đối thủ của họ đều là những đội tuyển được đánh giá mạnh nhất của vòng WildCard lần này. TDT sẽ đối đầu ONE Team - một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất của khu vực GCS. Họ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội so với TDT và dù chưa từng vô địch nhưng ONE Team luôn biết cách vượt qua những vòng đầu rất dễ dàng.

Đội hình thi đấu WildCard của TDT Esports

Trong khi đó, Team Flash trong lần trở lại AIC đã gặp ngay kỳ phùng địch thủ BRU. Dù ở hiện tại BRU chỉ còn Nunu là ngôi sao hàng đầu trong đội hình nhưng cũng không hề dễ dàng để đánh bại.

Team Flash chạm mặt BRU, đây cũng là lần gặp lại giữa XB và Nunu - 2 người chơi đường giữa từng vô địch thế giới

Thể thức thi đấu khó khăn

Thể thức thi đấu nhánh thắng - nhánh thua được áp dụng ngay tại vòng WildCard AIC 2023. Theo đó, các đội sẽ thi đấu BO3, riêng Chung kết nhánh thắng, Bán kết nhánh thua trở về sau sẽ thi đấu BO5.

Cả đối thủ lẫn nhánh đấu đều không dễ dàng cho các đội Liên Quân Việt Nam

Với bảng đấu và đối thủ hiện tại, sẽ rất khó khăn cho các tuyển Việt Nam với nhiều nhân tố trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với việc chỉ có 1 cơ hội sửa sai, các tuyển thủ trẻ bắt buộc phải làm quen thật nhanh với nhịp độ thi đấu. Bên cạnh đó, nếu 2 đội Team Flash và TDT Esports ở cùng nhánh trong bốc thăm thì khi cùng thắng hoặc cùng thua họ sẽ gặp nhau và kịch bản xấu nhất là có thể bị loại trực tiếp bởi chính đội đồng hương.

Đội hình Team Flash tham dự AIC 2023

Chỉ có 2 tấm vé tiến vào vòng bảng AIC 2023 trong khi đó có đến 8 đội cạnh tranh. Trong đó, các đại diện từ Thái Lan (RPL) và Đài Bắc Trung Hoa (GCS) được đánh giá cao và không dễ vượt qua.