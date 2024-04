Hai cậu bé đạp xe hơn 430km từ Điện Biên xuống Hà Nội tìm mẹ

Chiều ngày 19/4, cán bộ Công an huyện Mai Châu cho biết, hiện hai em nhỏ đang được Công an huyện chăm sóc; đồng thời liên hệ, phối hợp với Công an địa phương để tìm người thân cho các em.

Theo đó, hai cậu bé này là người dân tộc Mông, nói tiếng Kinh hạn chế, vì vậy các em chỉ biết đi từ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên xuống đến Mai Châu.

Trước đó, chiều ngày 18/4, gia đình nhà anh Hà Văn Chuẩn (trú tại xóm Thung Khe, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu) phát hiện có hai cậu bé dắt xe đạp qua cổng nhà có biểu hiện mệt, đói...

Sau đó, hai em nhỏ được vợ chồng anh Chuẩn đưa vào nhà, cho thay quần áo, cắt tóc, tắm và nấu cơm cho hai cháu ăn. Và trình báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Mai Châu nhờ giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Mai Châu cử cán bộ xuống trực tiếp hỏi thăm, tìm hiểu. Khi được hỏi tên, địa chỉ nơi ở thì hai cậu bé không nhớ, chỉ biết đạp xe từ huyện Mường Chà xuống Hà Nội để tìm mẹ. Sau đó, Công an huyện đã đưa hai em về đơn vị chăm sóc.

Phương tiện di chuyển của hai cậu bé đi tìm mẹ (Ảnh: Công an cung cấp)

Được biết, tính khoảng cách từ huyện Mường Chà đến Hà Nội khoảng 560km. Nếu tính quãng đường hai cậu bé đi từ huyện Mường Chà đến địa điểm được giúp đỡ ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) là khoảng 430km.

Công an huyện Mai Châu thông báo, ai biết thông tin về người thân, gia đình hai cháu bé nói trên xin liên hệ với Công an huyện Mai Châu theo số điện thoại: 0218.3867213 hoặc cán bộ Bùi Văn Duy, điện thoại: 0392204192.