Hacker Nhâm Hoàng Khang phủ nhận tống tiền chủ sàn T-Rex

Hành vi và lời khai của Nhâm Hoàng Khang, 35 tuổi, được VKSND TP.HCM nêu trong cáo trạng vừa chuyển cùng hồ sơ qua tòa, để đưa ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo cáo trạng, giữa năm 2018, ông Vũ Ngọc Châu thành lập website https://t-rex.exchange (sàn giao dịch tiền điện tử T-Rex) cho người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa (bitcoin, Ethereum, USDT) kết nối với nhau, thực hiện giao dịch có thu phí dịch vụ. Khách hàng đăng ký mở tài khoản phải cung cấp các thông tin cá nhân như: số điện thoại, CMND hoặc CCCD, địa chỉ email, hình ảnh...



Nhâm Hoàng Khang là người có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối tháng 10/2020, hacker này dùng điện thoại truy cập vào trang web của T-Rex đăng ký mở nhiều tài khoản. Khang phát hiện sàn bị lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu, có thể lấy được thông tin, tiền trong ví điện tử, tài khoản của người khác.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy





Đầu tháng 11/2020, Khang tấn công chiếm quyền điều khiển với tài khoản "Anh Ba" của nhân viên sàn T-Rex để chiếm đoạt gần 30.000 USDT (tương đương hơn 685 triệu đồng). Phát hiện có giao dịch bất thường, nhân viên kỹ thuật sàn giao dịch này đã khóa tài khoản để tránh bị bán số tiền trên.

Khi tài khoản bị khóa, Khang vào nhóm Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở lại và trả số USDT đã chiếm đoạt, song không được chấp thuận. Sàn này yêu cầu khách hàng phải xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản mới được rút tiền. Khang thuê người chuyên làm các dịch vụ trên mạng xã hội lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook để tìm cách xác thực tài khoản trên sàn T-Rex nhưng vẫn không mở được tài khoản.

Từ đó, Khang liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin của 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả, lệnh rút tiền với số lượng lớn đồng thời nhắn tin vào nhóm Telegram của sàn T-Rex dọa tấn công. Khang yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn bị tấn công.

Bị uy hiếp, ông Châu đã yêu cầu nhân viên của mình chuyển khoản cho Khang tổng cộng gần 300 triệu đồng. Đến giữa năm 2021, ông Châu gửi đơn tố cáo đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Ngày 4/10/2021, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) bắt Khang khi nghi can này đang ở Cần Thơ.

Quá trình điều tra, Khang khai dùng điện thoại truy cập vào website sàn giao dịch tiền điện tử T-Rex của ông Vũ Ngọc Châu để đăng ký mở nhiều tài khoản, chứ không đánh cắp thông tin 29.000 khách hàng rồi nhắn tin đe dọa tấn công, tống tiền chủ sàn giao dịch này.

Về 300 triệu đồng nhận được, Khang nói do phía ông Châu "trả công đã phát hiện ra lỗ hổng của sàn giao dịch". Hacker sau đó khai lại, cho rằng mình đã thắng cuộc khi tham gia cuộc thi dò lỗ hổng bảo mật do sàn T-Rex tổ chức và được thưởng số tiền trên.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, căn cứ vào lời khai của ông Châu và các chứng cứ khác "có cơ sở cho thấy Khang đã nhắn tin đe dọa chủ sàn giao dịch", chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Thời điểm khám xét nơi ở của Khang tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Công an thu giữ 0,01 gram ma túy anh ta cất giữ để sử dụng. Do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an TP HCM đề nghị Công an quận Thốt Nốt xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang.

Ngoài ra, Khang khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook "Đạo Diễn Hoa Hạ" của bà Phan Thị Ánh Phượng lấy thông tin cung cấp cho bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) qua Zalo. Do bà Phượng không bị thiệt hại nên không tố cáo Khang.

Hacker còn lấy danh sách 85 tài khoản của người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web nội bộ của Báo điện tử VOV. Những tài khoản này không phải của người quản trị và trang web này để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website của báo.

Ngày 25/4/2022, Công an TP HCM có công văn đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.