Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, chuẩn bị lên bàn nhậu

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa không có nguồn gốc chứng từ.Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin: Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, khoảng 13h chiều ngày 24/12/2022, Đội 4 - Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Đội 2 Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Công an phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh động vật tại 46 Trần Nhật Duật do ông N.B.T (SN: 1985, quê Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên). Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ nửa tấn nầm lợn không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc.

Đối tượng khai nhận sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, bán lại cho các quán ăn, lẩu nướng tại Hà Nội để kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 14/12/2022, Đội 5 - Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Đội 9 Cục Quản lý thị trường Hà Nội, kiểm tra xe ô tô BKS 29H 178.14 do L.V.L (SN: 1989 ở Nghiêm Xuân Yên huyện Thanh Trì Hà Nội) đang dừng đỗ ở trước số nhà 50, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 1000 kg nầm lợn và 840 kg trứng gà non bao bì có in chữ nước ngoài nhưng không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân huỷ, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, đối tượng L.V.L khai nhận đang đi giao cho khách khách hàng là các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan và tiến hành tiêu huỷ, đồng thời xử lý hành vi vi phạm của đối tượng theo qui định của pháp luật.