Hà Nội: Thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nướng đá "trôi nổi" bán cho khu vực cổng trường học

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, ngày 09/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 – Chi Cục QLTT TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61 Yên Hoà, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

‎Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (khoảng 1 tấn) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở khai nhận đã thu mua số hàng trên để bán cho các quán ăn vỉa hè khu vực cổng trường học.

Thực phẩm này sẽ được bán vào khu vực cổng trường

‎‎Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.