Hà Nội: Phát hiện xe chở gần 9.000 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng thu giữ các sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: CATP Hà Nội.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội chia sẻ thông tin: Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng có biểu hiện buôn bán hàng nhập lậu là thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là mặt hàng rất dễ gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên hiện nay đang có xu hướng sử dụng nhiều cần phải xử lý nghiêm.



Trước đó, khoảng 23h10 ngày 22/12/2022, tại đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 Cục quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do LP.H (trú tại: Mường Khương, Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 197 thùng carton bên trong đựng 8.957 sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử; phụ kiện lõi lọc, phụ kiện đầu Pod không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trị giá lô hàng ước tính gần 4 tỷ đồng. Toàn bộ số tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.