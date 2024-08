Hà Nội: Phát hiện thêm một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Sáng 17/6, trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên cho biết, chính quyền đã giao cho Công an xã lập hồ sơ vụ việc phát hiện một bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước mắt, chính quyền xã đang tạm giao cháu bé cho người dân khu vực chăm sóc để chờ hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, người dân thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại ở khu vực. Điều đáng chú ý là cháu bé vẫn còn dây rốn, nhiều người nhận định cháu vừa mới chào đời không lâu trước khi bị bỏ rơi.

Nhận được thông tin, Công an xã Tri Thủy cùng các cơ quan chức năng đã có mặt nghi nhận sự việc. Đồng thời phối hợp với người dân đưa cháu bé đến Trạm Y tế khám sức khỏe. Rất may, do được phát hiện kịp thời nên sức khỏe cháu bé ổn định.

Một trường hợp tương tự được phát hiện cách đây vài ngày (14/8) người dân phát hiện một bé trai khoảng 3kg còn nguyên dây rốn ở khu vực chợ Chuyên Mỹ, thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện, bé trai được người dân đưa đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe, bé còn nguyên dây rốn dài, không xác định được thời điểm bé sinh ra. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé có sức khỏe bình thường, không dị tật...

Hiện, cháu đang được Trạm Y tế cùng các hộ dân thôn Thượng chăm sóc, tình hình sức khỏe của cháu tốt.