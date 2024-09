Hà Nội: Người phụ nữ bỏ rơi bé gái sơ sinh ở sảnh nhà chờ chung cư rồi rời đi nơi khác

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, người dân khu chung cư trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở sảnh nhà chờ chung cư. Thông tin trên nhanh chóng được làn truyền trong các nhóm cư dân.

Người dân xôn xao sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ bộ phận an ninh chung cư cho biết, vào khoảng 21h15 phút tối hôm qua (16/9), ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của cư dân về việc một cháu nhỏ bị bỏ rơi ở nhà chờ ở nội khu chung cư, bộ phận an ninh nhanh chóng có mặt để kiểm tra và phối hợp với cư dân và Công an xã Đa Tốn đưa cháu bé ra trạm y tế xã để kiểm tra.

"Qua kiểm tra tại trạm y tế được biết cháu là bé gái mới đẻ được khoảng vài ngày tuổi cháu vẫn khỏe mạnh bình thường", thông tin cho hay.

Được biết, khi kiểm tra camera an ninh, lực lượng chức năng xác định được người phụ nữ mặc váy đen đi trên taxi hãng vào qua cổng an ninh, sau đó người này xuống xe bế theo cháu nhỏ và để ở sảnh nhà chờ lúc 20h26 phút cùng ngày rồi đi lên một căn hộ chung cư trong khu vực đô thị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.