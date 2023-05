Hà Nội nắng như đổ lửa, phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh như mùng 1 Tết

Hôm nay (6/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nền nhiệt ngoài trời ở Hà Nội đo được có nơi lên đến hơn 50 độ C