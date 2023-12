Hà Nội: Khởi tố 11 đối tượng đánh nhau do mâu thuẫn khi đỗ xe uống nước

Trước đó, vào ngày 26/11, Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận được tin báo xảy ra đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên phố Nguyễn Đinh Thi.

Các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Thụy Khuê đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đỗ xe khi uống nước trên phố Nguyễn Đình Thi, nhóm của Nguyễn Tự Bình (1998, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy) và nhóm của Nguyễn Thị Lan (1988, trú tại Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) đã xảy ra cãi vã. Sau đó hai nhóm đã xô xát, đánh nhau làm một số người bị thương, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là 02 con dao, 01 chiếc bàn sắt, 01 ghế bằng kim loại cùng các tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.