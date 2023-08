Hưởng ứng chiến dịch World Cleanup Day 2023 (Ngày làm sạch thế giới năm 2023), Chiến dịch World Cleanup Day 2023 tại Hà Nội do Tổ chức Let’s Do It! Hanoi phát động đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi tham gia thu gom rác thải tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội