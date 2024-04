Hà Nội: Hơn 400 cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng sau trận mưa dông tối 20/4

Trong đó, số lượng cây đổ là 246 cây. Quận Long Biên và Hà Đông có số lượng cây gãy, đổ nhiều nhất; đường kính thân cây gãy, đổ từ 15 - 40cm, gồm các loại cây như: lát, bàng, sấu, bằng lăng, keo...

Nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội dọn dẹp cây bị ngã đổ sau trận mưa lớn tối 20/4. Ảnh: PLO

Sau trận mưa dông , tại các phố Hàng Bạc, Nhà Chung, Bà Triệu, Tràng Thi, Quán Sứ…, nhiều cây to, cổ thụ đã bật gốc, gãy đổ. Trên phố Hoàng Đạo Thúy, cây đổ đã làm thiệt hại một số xe ô tô đỗ lề đường. Tương tự, tại đường Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Thanh Bình, Quang Trung... cũng có cây đổ ngổn ngang.

Sở Xây dựng Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung khắc phục hậu quả của trận mưa dông.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội đã huy động tối đa nhân vật lực tiến hành thu dọn thân, cành cây tại những tuyến phố trên địa bàn 4 quận nội đô ngay trong đêm. Hiện, Công ty đang tiến hành thu dọn, đẩy cành cây gọn vào lề đường ở các tuyến đường phụ, quận ven đô.

"Công ty phấn đấu đến hết ngày 21/4 sẽ hoàn thành thu dọn số cây gãy, cành gãy. Còn lại những cây bị đổ nâng lên khu vực vỉa hè, sau đó Công ty sẽ phối hợp với đơn vị chức năng đánh giá, nếu đảm bảo các yếu tố sẽ trồng lại. Trong trường hợp cây không đủ điều kiện sẽ được đánh chuyển theo quy định", đại diện lãnh đạo Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết.

Liên quan đến số cây xanh bị gãy, đổ, ảnh hưởng đến tình hình tham gia giao thông tại một số tuyến phố, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn ứng trực hướng dẫn người dân di chuyển trong mưa dông an toàn. Nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng chức năng chủ động dọn dẹp hiện trường cây đổ , cứu nạn người dân nếu có và điều tiết giao thông thông suốt toàn thành phố.

Rạng sáng 21/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với công nhân vệ sinh môi trường, công nhân thoát nước, công nhân cây xanh… tiến hành dọn dẹp hiện trường hàng chục cây xanh gãy đổ, trả lại "đường thông, hè thoáng".

Đề phòng tình hình mưa dông còn diễn biến trong thời gian tiếp theo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần lưu ý những công trình giao thông có sử dụng hàng rào tôn quây chắn trên đường phố cần tiến hành rà soát, gia cố bảo đảm an toàn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không trú mưa dưới gốc cây to, dưới khu vực có điện như gần cột đèn, cột điện, trụ điện. Hạn chế lưu thông trên đường trong điều kiện mưa lớn che khuất tầm nhìn, gây úng ngập… Theo Công an thành phố Hà Nội, bước đầu, toàn thành phố không xảy ra thiệt hại về người.