Hà Nội: Hơn 1 tấn thực phẩm bẩn bị phát hiện, bắt giữ trước thềm Tết Nguyên đán

Hơn 1 tấn thực phẩm bẩn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trước thềm Tết Nguyên đán

Triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Kế hoạch triển khai thực hiện của Công an quận Bắc Từ Liêm.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm vừa phát hiện, kiểm tra 01 kho hàng thực phẩm, thu giữ trên 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: Lòng lợn non; tràng lợn; lườn ngỗng; trứng gà non; nầm lợn, chân gà rút xương tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, ngày 26/12/2023 Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội QLTT số 22 - Cục quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ đối tượng Đào Hoàng Thắng, SN 1987; HKTT: Tiến Lợi, Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình là chủ hàng khi đang tập kết hơn 1 tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 160kg lòng lợn non; 160kg tràng lợn; 130kg lườn ngỗng; 120kg trứng gà non; 325kg nầm lợn, 120kg chân gà rút xương.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa, và khai đã mua thu gom số hàng trên từ nhiều đối tượng bán hàng ở đường biên giới giáp Trung Quốc, sau đó thuê phương tiện xé nhỏ để tuồn về Hà Nội tại điểm tập kết hàng hóa nêu trên và lên đơn hàng bán cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn vỉa hè để tiêu thụ trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán sắp tới.

Hơn 1 tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán cho các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn vỉa hè để tiêu thụ trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán sắp tới

Hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã được tổ công tác tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy, đồng thời tổ chức điều tra truy xét nguồn gốc hàng hóa (các đối tượng cung cấp) để xử lý nghiêm theo quy định.



Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn quận có 01 đường dây chuyên cung cấp các loại thực phẩm "bẩn" gồm lòng lợn, tràng trứng, chân gà… từ đường biên giới về Hà Nội để tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng phương tiện vận chuyển (xe khách) chuyển thực phẩm trong các thùng xốp đóng kín, đưa về tập kết ở các điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Sau đó thuê xe ôm nhận hàng và chở đến các địa điểm thu gom để tập kết về kho cất giấu. Thời gian các đối tượng vận chuyển thường vào khoảng 2-3h sáng để tránh lực lượng chức năng.

Nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế đã theo dõi cung đường vận chuyển từ tuyến Lào Cai - Hà Nội. Sau gần 2 tháng, trinh sát đã xác định số lượng lớn hàng hóa đối tượng tập kết theo đường dây để chuẩn bị cung cấp cho các nhà hàng. Để trốn tránh cơ quan chức năng phát hiện kiểm tra, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, cung đường di chuyển và cất giấu thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại nhiều địa chỉ khác nhau. Từ đó lợi dụng thời gian nửa đêm về sáng chuyển đến tập kết hàng hóa tại kho hàng chính (địa điểm vắng người qua lại).