Hà Nội: Đóng cửa lớp mầm non độc lập cho trẻ 1 tuổi ăn mỳ tôm "không người lái"

Hình ảnh về những bát mỳ tôm "không người lái" dành cho trẻ 1 tuổi tại nhóm lớp mầm non độc lập Zing Zing thời gian qua khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: PHCC.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về chất lượng bữa ăn cho trẻ tại một cơ sở giáo dục được cho là thuộc địa bàn phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, cơ sở này đã cho trẻ hơn 1 tuổi phải ăn mì tôm 2 tuần một lần, kèm theo ảnh chụp 8 bát mì tôm.

Sau quá trình xác minh từ Phòng GD&ĐT Đống Đa, hình ảnh đó là tại Nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập Zing Zing có địa chỉ ở số 12, ngõ 4, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Cơ sở này được thành lập theo quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 2/6/2023 của UBND phường Phương Mai. Quy mô nhóm lớp bao gồm 16 trẻ/ 2 lớp, có 1 lớp 7 trẻ từ 12 - 24 tháng; có 4 giáo viên trực tiếp chăm sóc trẻ và 1 nhân viên phục vụ công tác nuôi dưỡng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này không có đầy đủ hồ sơ theo số lượng giáo viên có mặt tại cơ sở, không đúng số lượng theo hồ sơ xin cấp phép ban đầu; hồ sơ không đảm bảo theo đúng quy định: thiếu hợp đồng lao động, thiếu bằng cấp, thiếu giấy khám sức khỏe...

Ngoài ra, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không đảm bảo. Cơ sở này không triển khai thực hiện hệ thống sổ quản lý nhóm lớp; xây dựng thực đơn cho lứa tuổi nhà trẻ chưa phù hợp, tự ý thay đổi thực đơn không phù hợp cho trẻ từ 12-18 tháng tuổi (chế biến mì tôm cho trẻ 1 tuổi là không phù hợp).

Cơ sở này cũng không thực hiện đầy đủ hệ thống sổ chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định, chưa thực hiện việc tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, không cập nhật kịp thời sổ kiểm thực 3 bước vào lưu mẫu thức ăn theo quy định từ tháng 4/2024 đến nay.

Nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập Zing Zing chưa đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến, chưa tổ chức việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho đội ngũ.

Căn cứ những tồn tại trong công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ, UBND phường Phương Mai ban hành thông báo số 63/TB-UBND ngày 8/8/2024 về việc tạm dừng hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập Zing Zing từ ngày 9/8.

Để đảm bảo ổn định cho cha mẹ học sinh có nơi gửi con sau khi cơ sở tạm dừng hoạt động, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đề nghị UBND phường Phương Mai phối hợp ngành giáo dục hỗ trợ, liên hệ với các cơ sở giáo dục, các trường mầm non công lập trên địa bàn để tiếp nhận trẻ.