Hà Nội đón trên 2,79 triệu lượt khách quốc tế

Trong tháng 8/2023, Hà Nội ước tính đón 2,18 triệu lượt khách, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2022; trong đó, khách quốc tế ước đạt 382,9 nghìn lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự kiến, 8 tháng năm 2023, tổng khách đến Hà Nội đạt 16,9 triệu lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,79 triệu lượt, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa ước đạt 14,1 triệu lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tính đến tháng 8/2023, Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch, với 70.218 phòng; trong đó có 603 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.550 phòng, chiếm 16,1 % tổng số cơ sở lưu trú du lịch và 36,3% tổng số phòng. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tháng 8/2023 ước đạt 57%, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Dự kiến 8 tháng năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 61,4 %, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, Sở Du lịch Hà Nội chỉ đạo, khuyển khích các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, các cơ sở dịch vụ du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào thế mạnh của Thành phố như: Du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch nông nghiệp, nông thôn; Tổ chức các chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội và các địa phương như: Các tỉnh Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng...; tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 (tháng 9/2023), Festival Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 (tháng 10/2023) và chuỗi các hoạt động chuyên đề sản phấm du lịch thế thao, vui chơi giải trí Hà Nội và du lịch sinh thái Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ phối hợp Cục Du lịch quốc gia, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quảng bá sản phẩm du lịch Hà Nội tại Hội chợ du lịch TOPRESA tại Paris, Pháp; Hội chợ du lịch Thế giới (WTM) tại London, Anh...