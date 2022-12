Hà Nội: Cột điện bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng sợ

Vụ cháy xảy ra khoảng 23h đêm ngày 7/12, tại ngõ 97 Đình Thôn, P.Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy tại ngõ 97 Đình Thôn đêm ngày 7/12

Một người dân chứng kiến vụ cháy cho hay: “Vụ cháy xảy ra khoảng 23h, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cột điện trên vỉa hè. Sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ những dây điện rồi sang nhà người dân. Chừng 10 phút sau, lực lượng PCCC và công an phường đã có mặt để khống chế ngọn lửa, đảm bảo an toàn cho người dân. Rất may vụ cháy được dập tắt nhanh chóng, không ảnh hưởng nhiều đến các hộ gia đình bên cạnh.”

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế tuy nhiên đã gây hoang mang cho nhiều người

Được biết, vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến một đoạn đường bị náo loạn, toàn bộ dây điện, dây cáp và hộp điện bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.