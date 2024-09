Hà Nội báo động lũ khẩn cấp, sân Mỹ Đình diễn ra trận đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có an toàn?

Theo kế hoạch, lúc 20h00 ngày 10/9 trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội hôm nay 10/9 đã phát lệnh báo động lũ khẩn cấp trên sông Hồng.

Theo đó, lệnh báo động cấp độ 1 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm và các xã ven đê thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

Như vậy, khu vực đường Lê Quang Đạo – sân Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm) không nằm trong danh sách báo động cấp 1. Tại Q.Nam Từ Liêm, các khu vực trong vùng cảnh báo là: phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long,…

Dẫu vậy, do ảnh hưởng của thời tiết, dự báo sân vận động Mỹ Đình – nơi diễn ra trận đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ có mưa to đến rất to.

Hiện nay, ban quản lý sân và BTC trận đấu cũng đang gấp rút hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo an toàn cho các đội, khán giả tham dự trận đấu này.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão sân Mỹ Đình đã chịu nhiều ảnh hưởng.

Sân Mỹ Đình 1 ngày trước trận đấu vẫn còn ngổn ngang do bão