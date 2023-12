Hà Nam: Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, tài xế lái ô tô lao thẳng vào tổ CSGT đang đo nồng độ cồn

Khoảng 20g10 ngày 15/12, tổ công tác của Đội CSGT-TT công an thị xã Duy Tiên tiến hành lập chốt đo nồng độ cồn trên tuyến đường Khánh Hòa, Thị xã Duy Tiên.

Lúc này, các chiến sĩ ra tín hiệu dừng một xe ô tô con để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành mà tăng ga, đánh lái đâm thẳng về phía hai chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Khoảnh khắc camera ghi lại chiếc xe tăng ga, lao thẳng về phía hai chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, đại diện công an thị xã Duy Tiên cho biết: "Ngay trong đêm qua (15/12) lực lượng công an đã tìm được người lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm trực diện vào hai đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ. May mắn hai chiến sĩ CSGT đã kịp thời tránh và chỉ bị xây xước nhẹ".



Vị đại diện cho biết thêm, nam tài xế gây tai nạn cho hai chiến sĩ CSGT sinh năm 2003 (HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội). Qua kiểm tra, nam tài xế có đầy đủ giấy tờ liên quan đến việc điều khiển phương tiện.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.