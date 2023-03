Hà Hồ và Noo Phước Thịnh "cháy" hết mình bất chấp cơn mưa Hà Nội

Hà Hồ & Noo Phước Thịnh đã có 1 đêm biểu diễn cực "sung" bất chấp cơn mưa tầm tã

Cháy giữa trời mưa cùng những siêu phẩm âm nhạc

Ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện "Nữ Hoàng giải trí" đã khiến cả hội trầm trồ với thần thái ngút ngàn. Sự xinh đẹp của bà mẹ 2 con được điểm tô lộng lẫy hơn với bộ cánh bó sát, đính kim sa bó sát khoe trọn đường cong cơ thể.

Dưới cơn mưa rào trái mùa của thời tiết Hà Nội nữ ca sĩ đã có màn "cháy" cực sung với 3 bản hit đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc: Cô Đơn trên Sopha (Sáng tác Tăng Duy Tân), Em muốn anh đưa em về (Sáng tác Đỗ Hiếu), Keep me in love (Sáng tác Đỗ Hiếu). Không một ai có thể ngồi im được khi những giai điệu đó vang lên, tất cả cũng một tâm thế cuồng nhiệt cùng hoà mình với nốt nhạc, từng lời ca.

Không gian âm nhạc lúc này được hâm nóng bùng cháy hơn với màn vũ đạo máu lửa từ nữ ca sĩ và vũ đoàn. Mọi người đứng dậy cùng lắc lư theo vũ đạo ca khúc, trọn vẹn cảm xúc âm nhạc giữa ca sĩ và khán giả.

Mãn nhãn trước màn trình diễn của "Nữ hoàng giải trí"

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh xuất thần trong bộ vest đỏ rực sẵn sàng tâm thế cháy hết mình trong đêm nay cùng người hâm mộ. Nam ca sĩ mang đến đại tiệc 4 siêu phẩm đã làm lên tên tuổi mình: Mãi mãi bên nhau ( Sáng tác Đỗ Hiếu), Hold me tonight ( Sáng tác Đỗ Hiếu), Cause I love you (Sáng tác Đỗ Hiếu), Thương em là điều anh không thể ngờ ( Sáng tác Triết Phạm).

Đêm nhạc một lần nữa được đẩy lên cao trào, nóng hơn bao giờ hết khi các fangirl cuồng nhiệt cùng hô vang tên ca sĩ Noo Phước Thịnh. Trời mưa càng nặng hạt tinh thần của khán giả càng thêm rực cháy hơn bao giờ hết.

Chưa dừng lại ở đó, khán giả đã thực sự "xúc động" tột độ khi nam ca sĩ di chuyển xuống sân khấu bắt tay, vẫy chào khán giả ở khoảng cách gần. Cả sân khấu như nổ tung lên với những âm thanh cổ vũ cuồng nhiệt, âm thanh từ giọng hát live "cực đỉnh" của nam ca sĩ.

Noo Phước Thịnh giao lưu cùng khán giả

Sự kiện với cảm xúc đặc biệt

Những tiết mục dẫn dắt người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ sự choáng ngợp quy mô tổ chức, đến những cảm xúc bùng nổ rực cháy với tiết mục âm nhạc sôi động. Tất cả đã cùng tạo nên một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn chiêu đãi khán giả và để lại thật nhiều ấn tượng khó phai.

Đáp lại tình cảm tình cảm nồng hậu của khán giả, 2 ca sĩ đã rất xúc động và đã trực tiếp cúi chào, cảm ơn và giao lưu trò chuyện cùng khán giả. Sự tinh tế đó đã khiến khán giả cảm nhận được sự gần gũi giản dị từ thần tượng.

Đại tiệc âm thanh và ánh sáng rực cháy trong đêm đại tiệc

Không chỉ có những màn trình diễn tuyệt vời trong đêm sự kiện, Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà cũng đã trực tiếp gửi gắm những lời chúc mừng ý nghĩa tới thương hiệu Dr Hoàng Tuấn nhân dịp sinh nhật 11 năm. Đáp lại tình cảm đó, trực tiếp Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn đã có những bó hoa tươi thắm dành tặng 2 ca sĩ.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn đã có những bó hoa tươi thắm gửi tới 2 ca sĩ

Sự xuất hiện của 2 ca sĩ góp phần tạo nên một đêm đại tiệc thành thực sự thành công với cảm xúc trọn vẹn cảm xúc đến từng giây phút. Chúc mừng 11 năm thành lập và phát triển của Hệ thống phòng khám Thẩm mỹ Hoàng Tuấn!