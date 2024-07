Hà Hồ - Hà Tăng - Thanh Hằng khi theo style "old money": Đồ đơn giản nhưng mặc lên lại sang

Những năm gần đây, phong cách "old money" đang là xu hướng được nhắc tới nhiều không chỉ trong giới thời trang mà còn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. "Old money" được coi là biểu tượng của sự tinh tế, sang trọng đẳng cấp xuất phát từ những điều đơn giản, không hào nhoáng, màu mè.

Đặc điểm của phong cách "old money"

Với thời trang, phong cách "old money" ngày xưa thường hướng tới những sản phẩm chất lượng cao với giá thành đắt đỏ... Nhưng hiện tại, ai cũng có thể theo đuổi style này khi nó không nhất thiết phải là quần áo hàng hiệu, song cần chọn trang phục vừa cơ thể, phom dáng chuẩn chỉnh, được may từ các chất liệu quen thuộc như dạ, len, cotton, vải nỉ, lụa... Đặc biệt, theo phong cách "old money" thì dù có đang mặc hàng hiệu, nhiều người vẫn cố tình giấu logo của brand một cách khiêm tốn, chỉ ưu tiên sự thoải mái, tinh tế.

Về phần thiết kế, trang phục kiểu "old money" sẽ thiên hướng cổ điển, xoay quanh những món đồ basic như áo sơ mi, blazer, quần tây, váy midi, giày loafer... Những kiểu dáng này thường đơn giản, không quá thời thượng nhưng mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng cho người mặc.

"Old money" cũng chú trọng về tone màu trung tính bao gồm trắng, đen, xám, nâu hay xanh navy. Những màu sắc này đều dễ phối đồ. Mix vài item xoay quanh bảng màu trung tính như vậy là đã có thể tạo nên 1 set đồ "thượng lưu". Chị em cũng có thể phối set đồ ton-sur-ton rồi chọn 1 điểm nhấn cho trang phục qua phụ kiện như túi, giày... Và nhất định phải nói "không" với lòe loẹt, cầu kỳ.

Phối đồ theo phong cách "old money"

Từ giới trẻ đến sao Việt, nổi bật nhất có thể nói tới 3 mỹ nhân Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà và Phạm Thanh Hằng đều đang chuyển hướng sang phong cách "old money" đơn giản mà sang này. Bạn có thể tham khảo một số kiểu "lên đồ" theo phong cách của 3 người đẹp dưới đây:

Váy trơn 1 màu, rộng rãi

Những chiếc váy trơn một màu dáng thoải mái tuy đơn giản nhưng diện lên lại rất thanh lịch, đặc biệt hợp với vibe mùa hè. Kiểu váy này còn dễ giúp người mặc che khuyết điểm nếu bạn không tự tin về vòng 2 hay vòng 3. Chẳng cần mix match cầu kỳ, búi tóc nhẹ nhàng như Hà Tăng hay mix cùng khuyên tai vàng như Hà Hồ, Hà Tăng là bạn đã có 1 outfit "tỏa mùi sang".

Áo khoác blazer

Nhắc đến style "old money" thì không thể thiếu những chiếc áo blazer cá tính nhưng siêu sang chảnh. Bạn có thể khoác em này ngoài áo phông, croptop, áo 2 dây, bên dưới mix cùng quần ống đứng hay chân váy, kiểu nào cũng sẽ khiến bạn trở nên sang chảnh như những quý cô Paris.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng đích thị là item cũ nhưng muôn đời có giá trị. Bạn nên đặc biệt chọn sơ mi màu này khi muốn theo phong cách "old money", bởi chúng vừa trang nhã, vừa dễ nổi bật khi mix cùng quần tây hoặc váy lụa. Chị em có thể ưu tiên dáng áo sơmi rộng rãi để tạo nên outfit thoải mái, phóng khoáng hơn.

Áo gile vest

Sang chảnh, thoải mái mà mát mẻ, áo gile vest là món đồ được nhiều chị em yêu thích đặc biệt trong 1 - 2 năm gần đây. Với kiểu áo này, nàng có thể mix với quần hoặc chân váy như Hà Tăng, hoặc khoác ngoài áo sơ mi như Thanh Hằng cũng rất đẹp. Tất nhiên, bạn vẫn cần ưu tiên những item đơn sắc, gam màu trung tính thôi nhé.

Áo thun trắng mix quần jeans



Mix áo thun trắng với quần jeans là công thức chưa bao giờ lỗi thời. Để set đồ thêm khí chất và có điểm nhấn, chị em nên sơ vin và có thể đeo thêm thắt lưng. Bạn cũng có thể chọn quần jeans dài ống suông, ống rộng hoặc quần đùi như Hà Hồ và Hà Tăng nhé!

Tanktop mix quần cạp cao

Combo tanktop với quần dài cạp cao rất hợp để mặc vào mùa hè nhằm khéo léo khoe dáng mà vẫn theo đúng chuẩn phong cách "old money". Bạn nhớ tránh những kiểu áo ngắn như croptop, thay vào đó hãy chọn áo có độ dài hợp lý để có thể sơ vin và đeo thắt lưng nhé.

Chị em nào muốn theo đuổi phong cách sang chảnh, thời thượng thì có thể tham khảo một vài item tại đây:

Nguồn: Instagram