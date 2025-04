Mới đây, tvN đã nhá hàng loạt hình ảnh của Park Bo Young trong bộ phim lãng mạn mới mang tên Our Unwritten Seoul (tạm dịch: Seoul Chưa Được Viết Của Chúng Ta). Đập vào mắt khán giả là nhan sắc lạ lẫm của Park Bo Young, khi cô lần đầu tiên để mái tóc vàng trên phim sau 19 năm kể từ khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí cho đến nay.

Park Bo Young gây chú ý với mái tóc vàng lạ lẫm, lần đầu mới có trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong tấm poster mà tvN đăng tải, khán giả thấy Park Bo Young thể hiện gương mặt đượm buồn, ánh mắt pha trộn những cảm xúc phức tạp. Cộng thêm dòng chú thích "Hôm qua đã kết thúc, ngày mai còn xa, và Seoul của ngày hôm nay vẫn chưa được viết ra", bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện chạm đến trái tim khán giả.

Cho những ai chưa biết, nội dung phim Our Unwritten Seoul kể về cặp chị em sinh đôi Yoo Mi Ji và Yoo Mi Rae (đều do Park Bo Young đảm nhận). Người em gái Yoo Mi Ji từng là một vận động viên điền kinh đầy triển vọng. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc và cô đang sống những ngày tháng tự do.

Tấm poster mới được tvN nhá hàng của phim Our Unwritten Seoul.

Trái lại, cô chị gái Yoo Mi Rae từ khi còn đi học đã tỏ ra rất ưu tú. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và hiện đang làm ở một tập đoàn đại chúng. Vì một lý do nào đó chưa được tiết lộ, cả hai phải thế vai cho nhau. Yoo Mi Rae sẽ sống cuộc đời của Yoo Mi Ji và ngược lại.

Bộ phim Our Unwritten Seoul do Park Bo Young đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 24/5.