Gửi đến “my new ba má”: Phát biểu của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây bất ngờ lớn!

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tiên và tôi.

Tôi muốn bắt đầu bằng lời cảm ơn tới mẹ tôi.

Cảm ơn mẹ đã nuôi dạy 3 người con trai từ khi chúng con còn nhỏ bằng trái tim sâu sắc và sức mạnh phi thường của mình. Và con cũng muốn nói lời cảm ơn vì nhờ mẹ mà con đã học được ý nghĩa của việc mạnh mẽ và chia sẻ tình yêu cũng như niềm yêu thương dành cho người bạn đời của mình.

Gửi đến "my new ba má", con cảm ơn! Cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi dạy một cô con gái tuyệt vời như vậy, xinh đẹp từ vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Con thấy sức mạnh của ba mẹ trong cô ấy ngày một rõ ràng. Con cũng muốn hứa với ba mẹ rằng con sẽ làm mọi cách có thể để chăm sóc cô ấy như ba mẹ đã tận tâm với cô ấy trong thời gian qua.

Gửi đến toàn thể gia đình, bạn bè, đối tác đã từ khắp nơi trên thế giới để đến đây chia vui cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi thật may mắn khi có các bạn ở đây. Các bạn đã làm cho buổi tối của chúng tôi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều so với thực tế.

Cuối cùng, gửi đến vợ của anh. Anh nên nói gì với em bây giờ đây? Nhờ có em mà anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ hơn nhiều. Em đã giúp anh tìm thấy chính mình và anh vô cùng trân trọng điều đó. Anh cũng muốn nói rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và sau khi đã vượt qua những thăng trầm đó, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đã 5 năm trôi qua, trải qua nhiều khó khăn khác nhau và anh nghĩ rằng anh và em đã mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy bây giờ với tư cách là vợ chồng, anh muốn tiếp tục cuộc hành trình đó của anh và em để chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Vậy nên nếu mọi người không phiền thì chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng nhé! Cảm ơn.