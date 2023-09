Khi click vào hình ảnh trên, giao diện Google Doodle sẽ hiện ra thông điệp chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam với những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những biểu tượng khác của ngày lễ lịch sử này.

Google Doodle chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể quốc dân, đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày 2/9/1945 là cột mốc chói lọi trong hành trình bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của các dân tộc Việt Nam.

Sự kiện lịch sử này đã chính thức chấm dứt thời kỳ phong kiến tồn tại mấy nghìn năm, xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp hơn 80 năm. Để giành được những thành tựu to lớn ấy, toàn dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh xương máu và tính mạng, đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.

Ngày Quốc khánh mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Theo thời gian, đến nay, Việt Nam trở thành quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Mỗi năm, đến ngày 2/9, người dân Việt Nam lại nhớ về khoảnh khắc lịch sử để nhắc nhở bản thân sống tốt hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.